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ve aşkında yeni detaylar ortaya çıktı! Can Yaman meğer İtalyan aşkına...

Rol aldığı dizilerin yurt dışında yayınlamasıyla, özellikle 'da büyük bir popülerite elde eden ünlü oyuncu , özel hayatıyla gündemden düşmüyor. İtalyan spiker ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Can Yaman'ın, sevgilisiyle sarmaş dolaş pozları gündeme bomba gibi düşmüştü. Can Yaman-Diletta Leotta aşkını ortaya çıkaran İtalyan dergi, bu kez de ilişkinin detaylarını anlattı.

Giriş Tarihi: 14.1.2021 12:38 Son Güncelleme: 14.1.2021 12:48 ABONE OL
Can Yaman ve Diletta Leotta aşkında yeni detaylar ortaya çıktı! Can Yaman meğer İtalyan aşkına...

Demet Özdemir'le uzun süre adı aşk dedikodularına karışan Can Yaman'ın, ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile gizli aşk yaşadığı ortaya çıktı. İtalyan Chi dergisi Can Yaman ve Diletta Leotta'yı Roma'daki otelde görüntüledi. Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklamı çekimi için İtalya'da bulunan Can Yaman'ın, Diletta Leotta ile aynı otelde kaldığı iddia edildi.

İTALYA'YI SALLAYAN AŞK!

İkilinin aşkını fotoğraflarıyla ortaya çıkaran İtalyan Chi Dergisi, ilişkinin detaylarını da sayfalarına taşıdı. Can Yaman'ın bir süredir güzel sunucu ile iletişimde olduğu ve Yaman'ın İtalya'ya gitmesinin ardından ikilinin Roma'nın merkezindeki bir otelde 5 gün boyunca birlikte kaldıkları belirtildi.

5 günlük kaçamağın ardından Can Yaman, Türkiye'ye dönerken Diletta Leotta da Roma ile Inter arasındaki maçtaki görevi için Roma'da kaldı.

ÇİÇEKLER CAN'DAN

Geçtiğimiz günlerde güzel sunucu, bir demet çiçekle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşmış ve çiçeklerin isimsiz bir şekilde kendisine ulaştığını söylemişti. Dergide yer alan bilgide Leotta'ya ulaşan çiçekleri Can Yaman'ın gönderdiği ifade edildi.

ÇEKİMLER 2021 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Öte yandan 'Sandokan' dizisinin çekimleri 2021 yılının ekim ayında başlayacak. Öncesinde ünlü oyuncu Can Yaman, sıkı bir hazırlık kampına girecek. İtalyan halkının bir döneme damga vuran 'Sandokan' karakteri böylece Can Yaman'la yeniden hayat bulacak.

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Can Yaman ve Diletta Leotta aşkında yeni detaylar ortaya çıktı! Can Yaman meğer İtalyan aşkına...
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