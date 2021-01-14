Hadise siyah beyaz fotoğrafları ile mest etti! Güzel şarkıcı Hadise'nin deri şıklığı...

Geçtiğimiz yıla oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla damga vuran Hadise yılın son günleri ayrılıkla sarsılmıştı. Yılın aşkı olarak görülen ve evliliğe doğru hızla ilerleyen Hadise ile Kaan Yıldırım'ın birlikteliğinin sürpriz bir şekilde sonlanması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Şu sıralar aşk hayatında olumsuzluklar yaşanan Hadise'nin iş hayatında ise yeni gelişmeler yaşanıyor.
Son olarak bir markanın yüzü olan Hadise'den yeni paylaşımlar geldi. Hadise siyah beyaz şıklığıyla kendine hayran bıraktı...