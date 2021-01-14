Hadise siyah beyaz fotoğrafları ile mest etti! Güzel şarkıcı Hadise'nin deri şıklığı...

Geçtiğimiz yıla oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla damga vuran Hadise yılın son günleri ayrılıkla sarsılmıştı. Yılın aşkı olarak görülen ve evliliğe doğru hızla ilerleyen Hadise ile Kaan Yıldırım'ın birlikteliğinin sürpriz bir şekilde sonlanması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.