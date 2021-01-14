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siyah beyaz fotoğrafları ile mest etti! Güzel 'nin deri şıklığı...

Geçtiğimiz yıla oyuncu ile yaşadığı aşkla damga vuran yılın son günleri ayrılıkla sarsılmıştı. Yılın aşkı olarak görülen ve evliliğe doğru hızla ilerleyen Hadise ile Kaan Yıldırım'ın birlikteliğinin sürpriz bir şekilde sonlanması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şu sıralar aşk hayatında olumsuzluklar yaşanan Hadise'nin iş hayatında ise yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak bir markanın yüzü olan Hadise'den yeni paylaşımlar geldi. Hadise siyah beyaz şıklığıyla kendine hayran bıraktı...

Giriş Tarihi: 14.1.2021 17:36 Son Güncelleme: 14.1.2021 18:01 ABONE OL
Hadise siyah beyaz fotoğrafları ile mest etti! Güzel şarkıcı Hadise'nin deri şıklığı...

Geçtiğimiz yıla oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla damga vuran Hadise yılın son günleri ayrılıkla sarsılmıştı. Yılın aşkı olarak görülen ve evliliğe doğru hızla ilerleyen Hadise ile Kaan Yıldırım'ın birlikteliğinin sürpriz bir şekilde sonlanması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Şu sıralar aşk hayatında olumsuzluklar yaşanan Hadise'nin iş hayatında ise yeni gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak bir markanın yüzü olan Hadise'den yeni paylaşımlar geldi. Hadise siyah beyaz şıklığıyla kendine hayran bıraktı...

Hadise, İtalya ve ABD'den 100 bin lira değerinde elbise sipariş ettiğine dair haberlere tepki göstermişti.

"Hiç almadığım kıyafetlerin, hiç harcamadığım paraların haberlerini çok okudum. Pandemi yüzünden herkes zorluk yaşarken böyle gerçek dışı haberlerle yaratılan algı beni üzüyor."

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Hadise siyah beyaz fotoğrafları ile mest etti! Güzel şarkıcı Hadise'nin deri şıklığı...
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