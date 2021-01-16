Hamile Özge Özder'i kızdıran yorum! Özge Özder takipçisine ateş püskürdü

HEMCİNSİNDEN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Kadın takipçilerinden biri "O kadar saçma ki! Dizide, kıyafetlerle hamileliğini saklayacak Özge Özder yerine koyacak hiç mi oyuncu kalmadı?" yorumunu yaptı. Bu sözler anne adayını kızdırdı.