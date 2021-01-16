Hamile Özge Özder'i kızdıran yorum! Özge Özder takipçisine ateş püskürdü

Ünlü oyuncu Özge Özder, Sinan Güleryüz ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde 7.5 aylık hamile olan 42 yaşındaki oyuncu, önceki gün göbeğini açıkta bırakan bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
HEMCİNSİNDEN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER
Kadın takipçilerinden biri "O kadar saçma ki! Dizide, kıyafetlerle hamileliğini saklayacak Özge Özder yerine koyacak hiç mi oyuncu kalmadı?" yorumunu yaptı. Bu sözler anne adayını kızdırdı.
"SİZİN BAŞKA DERDİNİZ Mİ KALMADI?"
Posta'nın haberine göre; yorum karşısında sinirlenen Özge Özder, takipçisine şöyle yanıt verdi:
"Nasıl göründüğüm hep hemcinslerime dert. Erkeklerden negatif yorum gelmez. Hayatım kadının kadına öfkesi, hıncı, düşmanlığı ile geçti. Çok bilmişlik içeren hemcinslerimi hayatımdan ayıkladım. Ayrıca sizin başka derdiniz mi kalmadı?