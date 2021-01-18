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skandallara doymuyor! Enes Batur'un son paylaşımı sosyal medyayı ayaklandırdı!

Geçtiğimiz aylarda karantinadan kaçan ve emniyet birimleri tarafından öğrenci yurduna yerleştirilen ünlü Youtuber , yeni bir skandala imza attı. Bu kez açıklamasıyla gündem olan Batur, "Sarışınlar varken esmerlere bakanlar... Evinde Ferrari varken dışarıdaki tofaşa bakmak gibi..." dedi. Enes Batur'un bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti.

Giriş Tarihi: 18.1.2021 11:01 Son Güncelleme: 18.1.2021 11:17 ABONE OL
Enes Batur skandallara doymuyor! Enes Batur'un son paylaşımı sosyal medyayı ayaklandırdı!

Geçen yıl koronavirüse yakalandıktan sonra karantinadan kaçan ve emniyet birimleri tarafından öğrenci yurduna yerleştirilen Enes Batur skandallara doymuyor.

Son olarak Enes Batur, önceki akşam sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile tepki çekti.

Batur, "Sarışınlar varken esmerlere bakanlar... Evinde Ferrari varken dışarıdaki tofaşa bakmak gibi..." ifadelerini kullandı. Ünlü Youtuber bu açıklamasıyla büyük tepki topladı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Öte yandan Enes Batur, geçtiğimiz aylarda Etiler'de trafik kazası geçirmişti.

Otomobilinin kontrolünü kaybeden Batur, ağaca çarptıktan sonra yol kenarında park halinde bulunan bir arabaya vurarak durabilmişti. Batur'un otomobili kullanılmaz hale gelmişti.

Kaza sonrası şok geçiren Batur'u olay yerine gelen sevgilisi Ecenaz Üçer ve arkadaşları teselli etmişti. Batur, sevgiline sarılarak uzun süre gözyaşı dökmüştü.

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Enes Batur skandallara doymuyor! Enes Batur'un son paylaşımı sosyal medyayı ayaklandırdı!
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