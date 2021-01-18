Geçen yıl koronavirüse yakalandıktan sonra karantinadan kaçan ve emniyet birimleri tarafından öğrenci yurduna yerleştirilen Enes Batur skandallara doymuyor.
Son olarak Enes Batur, önceki akşam sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile tepki çekti.
Batur, "Sarışınlar varken esmerlere bakanlar... Evinde Ferrari varken dışarıdaki tofaşa bakmak gibi..." ifadelerini kullandı. Ünlü Youtuber bu açıklamasıyla büyük tepki topladı.
ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Öte yandan Enes Batur, geçtiğimiz aylarda Etiler'de trafik kazası geçirmişti.
Otomobilinin kontrolünü kaybeden Batur, ağaca çarptıktan sonra yol kenarında park halinde bulunan bir arabaya vurarak durabilmişti. Batur'un otomobili kullanılmaz hale gelmişti.
Kaza sonrası şok geçiren Batur'u olay yerine gelen sevgilisi Ecenaz Üçer ve arkadaşları teselli etmişti. Batur, sevgiline sarılarak uzun süre gözyaşı dökmüştü.