67 yaşındaki Nilgün Belgün koronavirüse yakalanmıştı! Geçirdiği zor günleri böyle anlattı!

Usta oyuncu Nilgün Belgün, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.
Torunu için oyuncak almaya geldiğini ifade eden Belgün, dışarıda olduğu zamanlarda tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle tedirgin olduğunu ifade etti.
"ÇOK ZOR ATLATTIM"
Habertürk'ün haberine göre; Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Nilgün Belgün, "Alışverişimi yaptım. Şimdi direkt eve gideceğim.
Biliyorsunuz; ben de koronayı atlattım ve 10 gün hastanede tedavi gördüm. Çok zor atlattım" ifadelerini kullandı.
Tek kişilik gösterisi üzerine konuşan ünlü oyuncu, "Farklı bir yetenek o da. Ben 8 senedir yapıyorum bunu. Yeteneğimi sahnede keşfettim. Farklı bir meziyet" şeklinde konuştu.
HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
67 yaşındaki Belgün, geçtiğimiz yıl kasım ayında koronavirüse yakalanmıştı.
Testi pozitif çıkan Nilgün Belgün, tedbir amaçlı Ulus'taki özel bir hastaneye yatırılmıştı.
"ÇOK ŞÜKÜR İYİYİM"
Sanatçının kızı Oylum Seçin, annesinin sağlık durumu hakkında konuşmuştu.
Şahin, "Annemin Covid-19 testi pozitif çıktı. Durumu kötü değil. Dualarınızı eksik etmeyin" demişti.