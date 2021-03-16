Rasim Öztekin’in eşi isyan etti: O sözler asılsız

Geçirdiği kalp krizi sonucu geçen hafta hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı, çıkan bazı haberlere isyan etti. Yakın arkadaşı Rasim Öztekin'i kaybetmenin acısını yaşayan ünlü oyuncu Demet Akbağ, "Kalp zaten problemliydi. Birkaç sene önce pil takılmıştı. Bir de koronavirüs sebebiyle olması gereken bir ameliyatı da galiba ihmal etmiş" diye konuşunca, Kazancıbaşı ihmal söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kazancıbaşı doktorunun açıklamasıyla birlikte şu yazıyı paylaştı:"Her yaştan, her kesimden insanın 'ağabey' diye hitap ettiği eşim Rasim Öztekin; mizahın, toplumsal hoşgörünün ve saygının sembolü olduğu kadar, pandemi döneminde de sağlık kontrollerini asla aksatmayarak örnek davranış sergileyen hastalardan biriydi. Bu konuda ortaya atılan asılsız iddiaların, onu seven, rol model olarak gören milyonlarca hayranına sağlık konusunda yanlış örnek teşkil edebileceği kaygısıyla bu bilgilendirmeyi kardiyoloji doktorunun açıklamalarıyla birlikte yapma gereği duydum. Medyada yer alan asılsız bazı haberlerin aksine en son 30 Ocak'ta kalp kontrolünden geçmişti. Kanidrar testlerinin, elektro ve EKO çekiminin yanı sıra kalp pil kontrolü de yapılmıştı.Vefat etmeseydi, iki gün sonra diş hekimi randevusuna da gidecekti. Yine geçen Haziran'da ritm bozukluğunun tedavisi için kalbine şok tedavisi uygulanmıştı. Eşime kalp pilini takan ve tam 12 yıldır sağlık kontrollerini düzenli olarak yapan Kardiyoloji Bölümü Şefi Prof. Dr. İzzet Erdinler'in konuyla ilgili açıklamasını paylaşıyorum..."Öztekin'in doktorunun açıklamasında ise şu ifadeler yer alıyor: "Son bir yılda ritim bozukluğu için ilaç ve şok tedavisi uygulanmış, kontrolleri düzenli olarak yapılmıştır. Mart 2020'den sonra iki kez kontrolü yapılmıştır. Son kontrolünde yeni olumsuz bulgu gözlenmemiştir. Önerilen işlem bir ameliyat değil, kontrol amaçlı anjiyoydu. Zaruri bir durum olmadığı için Covid-19 aşısı olduktan sonra yaptırmak istiyordu. İddia edilenlerin aksine önümüzdeki günlerde yani pandemi döneminde anjiyo da olacaktı."