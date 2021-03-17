Serenay Sarıkaya o fotoğrafla bakın ne ima etmiş! Maldivler’de yaptığı tatil çok konuşulmuştu

'Bergen' filmi ile bazı sıkıntıların yaşandığını ifade eden Sarıkaya, "Ben de çok heyecanla bekliyordum. Bazı sıkıntılar oldu. Yaza doğru birkaç proje başlayacak. Şu an hazırlıklar devam ediyor" diye konuştu. Oyuncu, elinde kahvesi ve örgülü saçlarıyla dikkat çekti.