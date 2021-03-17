Serenay Sarıkaya o fotoğrafla bakın ne ima etmiş! Maldivler’de yaptığı tatil çok konuşulmuştu

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek'te bulunan kaş tasarım merkezinden çıkarken görüntülendi. Geçtiğimiz ay Maldivler'de tatil yapan Sarıkaya, "Yanımdaki insanı çok sormuşsunuz, linki yana bırakıyorum" notuyla paylaştığı fotoğrafı açıkladı.
Milliyet'in haberine göre; Serenay Sarıkaya, iki saate yakın kaldığı bakım merkezi çıkışı, yağışlı havada jest yaparak kendisine şemsiye tutan muhabirlerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz ay Maldivler'de tatil yapan Sarıkaya, çekildiği pozlarla gündeme gelmişti.
Demet Akalın, fotoğraflardaki ışığı beğenmeyerek "Kim çekiyor bunları?" yorumunda bulunmuştu.
Sarıkaya'da "Yanımdaki insanı çok sormuşsunuz, linki yana bırakıyorum" diyerek annesiyle pozlarını paylaştı.
Sarıkaya, bunun hatırlatılması üzerine Demet Akalın'a cevaben yazmadığını, hayatında kimsenin olmadığını ima etmek için yazdığını vurguladı. Sarıkaya "Demet Akalın'a cevap vermedim. Size ithafen yazmış oldum" dedi.
"HEYECANLA BEKLİYORDUM"
Şarkıcı Bergen'in hayatını konu alacak olan 'Bergen' filmi pandemi nedeniyle ertelenen Serenay Sarıkaya, farklı projelere yöneldiğini açıkladı.
'Bergen' filmi ile bazı sıkıntıların yaşandığını ifade eden Sarıkaya, "Ben de çok heyecanla bekliyordum. Bazı sıkıntılar oldu. Yaza doğru birkaç proje başlayacak. Şu an hazırlıklar devam ediyor" diye konuştu. Oyuncu, elinde kahvesi ve örgülü saçlarıyla dikkat çekti.
"KİM ÇEKİYOR BUNLARI?"
Demet Akalın, güzel oyuncunun hayranlarının övgüler yağdırdığı fotoğraflarına ilginç bir yorum yapmıştı.
Şarkıcı, "Kim çekiyor bunları? İnanılmaz ışık vardır orada telefonu değiştir baby" demişti.