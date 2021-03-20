Son Dakika Magazin Haberleri: Koronavirüse yakalanan Ali Sunal’dan kötü haber!

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Ali Sunal (43), geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. Sunal, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.
Ömer Öztüyen ile olan evliliğinden olan kızı Nova'yı kucağına alan Ezo Sunal, doğumdan kısa süre sonra koronavirüse yakalanmıştı. İlk kez ebeveyn olan Sunal'ın hemen ardından ikinci kez baba olmaya hazırlanan Ali Sunal'ın da testi pozitif çıkmıştı.
Ayrıca Sunal'ın kayınpederi ile kayınvalidesi Bülent-Şehnaz Kurbanzade'nin de koronaya yakalandığı belirlenmişti.
HASTANEYE KALDIRILDI
Akşam'da yer alan habere göre; Ali Sunal'ın durumu ağırlaştı. Sunal hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili Sunal ailesinden herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.
İKİNCİ KEZ BABA OLUYOR
2018'de oyuncu Ali Sunal ile nikah masasına oturan avukat Nazlı Kurbanzade geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi duyurmuştu.
Narin adında kızları olan ikiliden Kurbanzade, bu gönderisini, "Fotoğraftaki dördüncüyü bulunuz" notuyla paylaşarak, ikinci kez hamile olduğunu açıklamıştı.
Temmuz 2000'de bindiği uçakta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden efsane oyuncu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, sosyal medya hesabından babasının doğum gününü kutlamıştı.