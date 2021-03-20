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Giriş Tarihi: 20.3.2021 10:35 Son Güncelleme: 20.3.2021 11:12

Haberleri: Koronavirüse yakalanan ’dan kötü haber!

Son Dakika Magazin Haberleri: Koronavirüse yakalanan Ali Sunal’dan kötü haber!

Sanat camiası ’dan gelen haberiyle sarsıldı.Kızı Nova’yı kucağına alan , doğumdan kısa süre sonra koronavirüse yakalanmıştı. İlk kez ebeveyn olan Ezo Sunal’ın hemen ardından ikinci kez baba olmaya hazırlanan Ali Sunal’ın da testi pozitif çıkmıştı. Koronavirüse yakalanan Ali Sunal’ın durumu ağırlaştı. Ali Sunal . Konuyla ilgili Sunal ailesinden herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Ali Sunal (43), geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. Sunal, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.

Ömer Öztüyen ile olan evliliğinden olan kızı Nova'yı kucağına alan Ezo Sunal, doğumdan kısa süre sonra koronavirüse yakalanmıştı. İlk kez ebeveyn olan Sunal'ın hemen ardından ikinci kez baba olmaya hazırlanan Ali Sunal'ın da testi pozitif çıkmıştı.

Ayrıca Sunal'ın kayınpederi ile kayınvalidesi Bülent-Şehnaz Kurbanzade'nin de koronaya yakalandığı belirlenmişti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Akşam'da yer alan habere göre; Ali Sunal'ın durumu ağırlaştı. Sunal hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili Sunal ailesinden herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

İKİNCİ KEZ BABA OLUYOR

2018'de oyuncu Ali Sunal ile nikah masasına oturan avukat Nazlı Kurbanzade geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi duyurmuştu.

Narin adında kızları olan ikiliden Kurbanzade, bu gönderisini, "Fotoğraftaki dördüncüyü bulunuz" notuyla paylaşarak, ikinci kez hamile olduğunu açıklamıştı.

Temmuz 2000'de bindiği uçakta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden efsane oyuncu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, sosyal medya hesabından babasının doğum gününü kutlamıştı.

"BENİM İYİ KALPLİ KAHRAMANIM"

Ali Sunal, paylaştığı gönderisine şu notu düşmüştü; "Canım babam, güzel babam, çocuk babam, yaramaz babam, aşkım babam, melek babam. İyi ki doğdun, iyi ki varsın benim iyi kalpli kahramanım. Çok özledim çok."

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Son Dakika Magazin Haberleri: Koronavirüse yakalanan Ali Sunal’dan kötü haber!
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