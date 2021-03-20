Son dakika magazin haberi: Koronavirüse yakalanan Ali Sunal’dan yeni haber var!

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Ali Sunal (43), geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. Sunal, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılmıştı.
Ömer Öztüyen ile olan evliliğinden olan kızı Nova'yı kucağına alan Ezo Sunal, doğumdan kısa süre sonra koronavirüse yakalanmıştı. İlk kez ebeveyn olan Sunal'ın hemen ardından ikinci kez baba olmaya hazırlanan Ali Sunal'ın da testi pozitif çıkmıştı.
Ayrıca Sunal'ın kayınpederi ile kayınvalidesi Bülent-Şehnaz Kurbanzade'nin de koronaya yakalandığı belirlenmişti.
ÜNLÜ OYUNCUDAN YENİ HABER VAR
Ali Sunal'ın durumu ağırlaştı. Sunal hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü oyuncu, "Herkese merhaba. Tedavim bitti, iyiyim, eve çıktım. İlgilenen herkese teşekkürler. Sağlıklı günler dilerim. Kendinize çok dikkat edin" mesajıyla sevenlerine müjdeli haberi verdi.
İKİNCİ KEZ BABA OLUYOR
2018'de oyuncu Ali Sunal ile nikah masasına oturan avukat Nazlı Kurbanzade geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi duyurmuştu. Narin adında kızları olan ikiliden Kurbanzade, bu gönderisini, "Fotoğraftaki dördüncüyü bulunuz" notuyla paylaşarak, ikinci kez hamile olduğunu açıklamıştı.
Temmuz 2000'de bindiği uçakta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden efsane oyuncu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, sosyal medya hesabından babasının doğum gününü kutlamıştı.