Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil bombayı patlattı! Güzel haberi böyle duyurdu!

Eski sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil, televizyona dönüş hazırlığında. Program teklifi alan şovmen, aynı zamanda sinema filmi için kamera karşısına geçecek.
Akşam'ın haberine göre; Evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ve sonrasında yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, eski sağlığına kavuştu.
Normal yaşantısına dönmeye başlayan şovmen, önceki akşam Arnavutköy'de eski eşi Nergis Kumbasar ve kızı Yasmin Erbil ile birlikte akşam yemeğinde buluştu.
ZOR GÜNLER GEÇİRDİM
Çıkışta habercilerle ayaküstü sohbet eden Mali, 'Çok uzun zamandır ilk kez dışarı çıkıyorum. Çok zor günler geçirdim. Allah'a çok şükür iyiyim' dedi.
İbrahim Tatlıses'in şov programına imza atan Polat Yağcı'dan teklif aldığını açıklayan Erbil, ekranlara döneceğinin müjdesini verdi.
Televizyon programı için görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Mali, aynı zamanda sinema filmi çekeceğini de ekledi.