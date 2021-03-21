Evde kuzu besledim

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, tam bir hayvan dostu! Ünlü oyuncu evinde American Staffordshire Terrier ve Doberman cinsi iki köpek, üç kedi ve kuş besliyor. Beslediği hayvanların rahat etmesi için bir çiftlik evine taşınan, hatta dizi setlerinde bile onlardan ayrılmayan ünlü oyuncu, doğaya olan tutkusuyla ilgili konuştu.Doğayı ve hayvanları çok sevdiğini söyleyen Tatlıtuğ, "Beslediğim hayvanlarla çok keyifli vakit geçiriyorum. Bunu daha önce hiç söylememiştim ama bir dönem apartmanda kuzu bile beslemiştim" dedi. Hayvanlarıyla ilgilenirken çok keyifli vakit geçirdiğini söyleyen Tatlıtuğ, evinde beslediği kuzuya bebek gibi bakıp büyüttüğünü de ifade etti.