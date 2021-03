Cansel Elçin'i şaşırtan Al Pacino anısı!

"DEFNE SAMYELİ İLE ÇOK EĞLENDİK"

Bugüne dek çalışmaktan en keyif aldığın oyuncu kim?

Kerem Alışık ile çok eğlendik Frankenstein oyununda. Tuğçe ile Closer'da oynadık. O da keyifliydi. Dizilerde tüm partnerlerim zaten profesyonel, hepsi çok iyiydi. Defne Samyeli ile son işimizde beraberdik. Çok iyi anlaştık, çok güldük. Tuba Büyüküstün, Beren Saat, Fahriye Evcen, Ece Uslu, Birce Akalay… Hepsiyle oynamak çok keyifliydi.

Bugüne kadar en içine sinen, en mutluluk duyduğun işin hangisiydi?

Film olarak Küçük Kıyamet. Dizi olarak Kötü Yol, Hatırla Sevgili. Tiyatroda Frankenstein.

Hayatta en utandığın anı paylaşabilir misin bizimle?

Öyle çok utandığım bir anım yok. Eski kız arkadaşımın annesinin babasının evinde koltuğa kahve dökmüştüm. Ama olur öyle şeyler.

"AL PACİNO, AĞIR ÇEKİM BANA DOĞRU GELMEYE BAŞLADI"

Tanışmayı çok istediğiniz ama tanıştığınızda hayal kırıklığına uğradığınız bir oyuncu oldu mu?

Olmadı. Tersi oldu. 24 yaşındaydım. Tiyatroda 1-2 senedir eğitim alıyordum. Bir sabah kaldığım yerin karşısındaki otelin önünde onlarca paparazzi gördüm. Gittim "Ne oluyor burada?" dedim. Biri "İçeride Al Pacino var, çıkmasını bekliyoruz" dedi. "Hadi ya!" dedim. Ben de beklemeye başladım. Bana "Beklemene gerek yok. Görmek istiyorsan içeri girebilirsin. Bizim otelin içinde fotoğraf çekmemiz yasak. Senin bir vatandaş olarak en büyük hakkın bir otele girip çıkmak" dedi. "Öyle mi diyorsun?" dedim :) Otele girdim. Karşımdan Al Pacino geliyor. Siyah takım elbisesi, altında yeşil spor ayakkabı. Onu görünce çok heyecanlandım. Çünkü filmleriyle büyüdüm. Benim gözümde ağır çekimde bana doğru geliyor tabii :) "Hello Mr. Pacino" dedim. "Hi" dedi. "I like your performance very much. You are my favorite actor in the whole world" dedim. "Thank you" dedi. Gitti :) Hit filminin tanıtımı için gelmiş. Çok tatlı bir insandı.