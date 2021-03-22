Cansel Elçin'i şaşırtan Al Pacino anısı!

Elçin, Bi' Başka YouTube kanalında, yeni nesil oyuncuları beğendiğini dile getirdi. Senaryoların veya projelerin yakışıklılık ve güzellik üzerine kurulmadığını söyleyen oyuncu, "Güzel görünen bir oyuncunun kötü oynama şansı yok. Ama daha az güzel görünen bir oyuncu biraz daha iyi oynadığı zaman ödüllük diyorlar. Çok güzel veya yakışıklı bir oyuncunun mükemmel oynaması lazım. O dünyanın en iyi oyuncusu olsa bile 'E zaten' derler" dedi.

Pandemi sizin için nasıl geçti? Verimli mi geçti yoksa durağan mı?

Herkes gibi ilk başta sıkıntılı geçti çünkü bilmiyorduk ne olduğunu. Şimdi biraz daha biliyoruz, o da ne kadar güvenilir bilemiyorum :) Ama gelecek korkusu oldu, tüm planlar değişti. Bazıları ertelendi bazıları iptal oldu. Bu tabii bizi psikolojik olarak sıkıntıya düşürdü. Ama tabii bir yandan da hayata devam etmek lazım. O boş zamanı değerlendirmeye çalıştık. Tuğçe ile küçük küçük kısa metraj diziler çektik, 5-6 bölüm. Bir de Özcan Deniz'in bir projesi vardı. Kapalı mekânlarda onun dizisinde oynadık Tuğçe ile. İsmi Senkron. Gain'de yayınlanacak. Bilim kurgu tarzında bir iş. Orada ben bir profesörü oynuyorum. Çok da keyifli bir rol. Özcan ile Pandemide konuşmuştuk. "Çok sıkıldım bir şeyler yapmak istiyorum" demiştim. O da "Sorma Cansel ben patlayacağım" dedi. Sonra iki tarafın da evde bir şeyler çektiği ortaya çıktı. Ardından bu projede birleştik. Çok da güzel oldu. İnanılmaz efektleri olan, paralel dünyayı ve evreni anlatan bir dizi oldu. Böyle değerlendirdik biz pandemi sürecini. Ama bir an evvel her şeyin düzelmesini istiyorum. Tiyatro sahnelerine dönelim, filmler çekelim, sinemalar açılsın… Dört gözle bekliyorum.

Son olarak Sol Yanım adlı projede yer aldınız. Ama ekranlara erken veda etti. Şu anda incelediğiniz yeni projeler var mı? Dizi film projesi var mı? Gerçi sinema sektörü hiçliğe doğru gidiyor.

Ben de öyle düşünüyordum ama bir film projesi geldi. Önümüzdeki haftalarda çekime gireceğim. Bir üçleme. Bu projede de enteresan bir hikâyem var. Filmin ismi "Doğum". Çok güzel bir hikâye. Çekimleri İzmir'de olacak. Biraz festival kafasında bir film ama herkesin de ilgisini çekecek bir konu aynı zamanda.