‘Şampuan değil kedi maması reklamında oynarım’

ROL alabileceği reklam kriterlerini açıklayan oyuncu Ahu Sungur; şampuan, deterjan ya da çikolata reklamında değil, bir kedi maması reklamında oynamak istediğini söyledi. Sungur sosyal medya hesabından yaptığı, büyük beğeni alan paylaşımında şunları söyledi: "Saçlarım güzeldir fakat şampuan reklamları sizin olsun, vamp derler... Seksi ısırıklar alınan çikolata reklamları da başkalarının olsun... Aşırı titizimdir fakat deterjan reklamları da başkalarının olsun... Bana kedi maması reklamıyla gelin. Kazanacağım tutarın yarısı sokak hayvanlarının olsun."