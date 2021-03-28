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Giriş Tarihi: 28.3.2021 15:00 Son Güncelleme: 28.3.2021 15:08

’i ! Ünlü oyuncuya ikinci büyük şok!

Murat Cemcir’i yıkan haber! Ünlü oyuncuya ikinci büyük şok!

Ünlü oyuncu , kız kardeşi ’den gelen haberle bir kez daha yıkıldı. 2019 yılından bu yana tedavisi gören annesiyle yakından ilgilenen oyuncu Murat Cemcir, kız kardeşi Nagihan Cemcir’e de teşhisi konulunca bir şok daha yaşadı. Murat Cemcir, annesinin tedavi sürecinde - arasında mekik dokuyordu. Kız kardeşi Nagihan Cemcir’e kasım ayında teşhis konulduktan sonra ameliyat ve kemoterapi sürecini takip eden ünlü oyuncunun annesinin durumunun iyi olduğu, kız kardeşinin ise kemoterapi tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

2019 yılından bu yana kemik kanseri tedavisi gören annesiyle yakından ilgilenen oyuncu Murat Cemcir, kız kardeşi Nagihan Cemcir'e de akciğer kanseri teşhisi konulunca yıkıldı.

Hürriyet'in haberine göre; Annesinin tedavi sürecinde İstanbul-Tokat arasında mekik dokuyan Murat Cemcir, ailesine elinden gelen yardımı yaparken, kız kardeşinin de kansere yakalandığını öğrenince bir şok daha yaşadı.

Kız kardeşine kasım ayında teşhis konulduktan sonra ameliyat ve kemoterapi sürecini takip eden ünlü oyuncunun annesinin durumunun iyi olduğu, kız kardeşinin ise kemoterapi tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Murat Cemcir’i yıkan haber! Ünlü oyuncuya ikinci büyük şok!
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