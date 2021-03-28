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Giriş Tarihi: 28.3.2021 12:03 Son Güncelleme: 28.3.2021 12:04

Şarkıcı ile eşi ! Hayranlarına müjdeyi böyle verdi!

Şarkıcı Alişan ile eşi Buse Varol bombayı patlattı! Hayranlarına müjdeyi böyle verdi!

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden onla ile , evliliklerini iki çocukla taçlandırmışlardı. Alişan’ın 31 yaşına basan eşi Buse Varol doğum gününü ’deki bir mekanda kutladı. Alişan ile eşi Buse Varol ne yapsa magazin gündemine ilgi odağı oluyor. Alişan ile Buse Varol , hayranlarına müjdeyi verdi. Birlikte bir dizide oynayacaklarını da söyleyen Alişan “Yaza hazırladığımız bir proje var. Birlikte oynayacağız. Görüşmeler hâlâ devam ediyor” diye konuştu.

Şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ve dostları önceki akşam Arnavutköy'de bir mekandaydı.

Buse Varol'un doğum gününü kutladılar.

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan çift, yakında birlikte kamera karşısına geçeceklerini söyledi.

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Posta'nın haberine göre; Alişan'ın 31 yaşına basan eşi Buse Varol doğum gününü Arnavutköy'deki bir mekanda kutladı.

Çıkışta konuşan Alişan "Pandemi olmasaydı daha farklı bir şey yapacaktık. Sade bir kutlamaydı. Saat 19.00'da da mekanlar kapandığı için evimize gidiyoruz" dedi.

Birlikte bir dizide oynayacaklarını da söyleyen Alişan "Yaza hazırladığımız bir proje var. Birlikte oynayacağız. Görüşmeler hâlâ devam ediyor" diye konuştu.

İş Sanat Dünya Tiyatro Gününü FIRTINA ile Kutladı
İş Sanat Dünya Tiyatro Gününü FIRTINA ile Kutladı
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Şarkıcı Alişan ile eşi Buse Varol bombayı patlattı! Hayranlarına müjdeyi böyle verdi!
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