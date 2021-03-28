Şarkıcı Alişan ile eşi Buse Varol bombayı patlattı! Hayranlarına müjdeyi böyle verdi!

Şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ve dostları önceki akşam Arnavutköy'de bir mekandaydı.
Buse Varol'un doğum gününü kutladılar.
Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan çift, yakında birlikte kamera karşısına geçeceklerini söyledi.
Posta'nın haberine göre; Alişan'ın 31 yaşına basan eşi Buse Varol doğum gününü Arnavutköy'deki bir mekanda kutladı.
Çıkışta konuşan Alişan "Pandemi olmasaydı daha farklı bir şey yapacaktık. Sade bir kutlamaydı. Saat 19.00'da da mekanlar kapandığı için evimize gidiyoruz" dedi.
Birlikte bir dizide oynayacaklarını da söyleyen Alişan "Yaza hazırladığımız bir proje var. Birlikte oynayacağız. Görüşmeler hâlâ devam ediyor" diye konuştu.