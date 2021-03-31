‘Bala Hatun bana sette babacığım diyor’

Atv dizisi 'Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncusu Seda Yıldız, canlandırdığı 'Şeyh Edebali' karakteri ve diziyle ilgili atv Youtube kanalına açıklamalarda bulundu...■ 'Kuruluş Osman' bizim dünyaya açılma anlamında sesimiz olarak Türkiye'nin gururu olacak bir dizi. Çoğu insan bizim tarihimizle ilgili pek bilgiye sahip değil. Yapılan dizilerle biz onlara tarihimizi anlatmaya çalışıyoruz.■ Bozdağ Film Platosu'nun içine girdiğiniz zaman başka bir ruha bürünüyorsunuz. Özel kimliğinizi o kapının dışında bırakacaksınız. İster istemez de bırakıyorsunuz zaten. Kostümleri üzerinize giydiğiniz zaman, içerideki büyük oluşumu gördüğünüz zaman o havaya giriyorsunuz. 'Kuruluş Osman' biz oyuncular için büyük bir şans. Bu şansı bize verdiği için yapımcımız ve proje tasarımcımız sayın Mehmet Bozdağ Bey'e çok teşekkür ediyorum.■ Oyuncular ve teknik ekip arasında müthiş bir bağ var. Herkes birbirine o kadar yardımcı oluyor ki, bir sahneye girmeden önce o kadar büyük bir ilgiyle karşılaşıyorsunuz ki, kamera ile baş başa kaldığınız zaman size sadece işinizi yapmak düşüyor. Platonun dışında bizim zaten dışarıda özel bir arkadaşlığımız var. Herkes birbirini arar, sorar.'■ Platonun içinde bize sunulan imkanlar müthiş. 33 seneyi aşkın bir süredir bu camianın içindeyim, devlet tiyatrosu dışında film sektörünün içindeyim. Ben böyle bir imkan daha önce görmedim.■ Şeyh Edebali tarihte çok büyük bir önem taşıyan bir kişilik. Büyük bir şeyh. Hakkında çok fazla doneler yok. 1206 yılında doğmuş, bir süre ülkemizde bulunduktan sonra Şam'a gitmiş, Mevlana ile çok fazla fikir alışverişi yapmış. Kendisi bir İslam ilahiyatçısı. Tasavvuf üzerine çok büyük oluşumları var. Oynarken zorlandığım yerler oluyor. O kadar güzel sözleri var ki... Düz bir metin olarak söylerseniz hiçbir şey anlaşılmaz ama onun ruhuyla söylediğiniz zaman size bambaşka bir haz veriyor" dedi.■ Sette herkesle çok iyi anlaşıyorum ama tabii benim için özel olan kızım, yani Bala Hatun. Sete geldiğim zaman bana 'Babacığım' diye koşuyor. Onun sıcaklığını hissediyorum."KARINCALARA ekmek attığım bir sahne vardı, tekkenin içerisinde bir odada çekiyorduk. Hava soğuk. Bizim set arkadaşlarımız binbir zahmetle o karıncaları bulmuşlar, onlara gözümüz gibi bakıyoruz. Şömine yanan bir yerdeyiz. Set arkadaşlarım karıncaları bıraktılar, karıncalar başladılar sıcağa doğru kaçmaya. Ben elimde tutuyorum, onlar kaçıyorlar. En sonunda 4-5 tane kalmıştı, onları da yakaladık, çekimi de bitirdik. O benim için çok eğlenceli bir sahneydi ama çok da zor bir sahneydi. Minnacık hayvancıkları orada tutmak çok zordu."