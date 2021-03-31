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Giriş Tarihi: 31.3.2021 12:52 Son Güncelleme: 31.3.2021 13:11

Sevgilisi aşka gelince espriyi patlattı! "Arkadaşlar galiba bana yürüyor"

Sevgilisi Onur Ünlü aşka gelince Hazar Ergüçlü espriyi patlattı! Arkadaşlar galiba bana yürüyor

Güzel oyuncu sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla gündem oldu. 'Alev Alev'de 'Çiçek' karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından sevgilisi ile ilgili esprili bir paylaşımda bulundu. Onur Ünlü, 'dan sırayla oyuncu sevgilisi Hazar Ergüçlü'nün bütün fotoğraflarını beğendi. Hazar Ergüçlü de bu durumu, "Arkadaşlar galiba bana yürüyor" notuyla paylaştı.

Yönetmen Onur Ünlü aşka geldi. Ünlü, Instagram'dan sırayla oyuncu sevgilisi Hazar Ergüçlü'nün fotoğraflarını beğendi.

Ergüçlü de bu durumu, "Arkadaşlar galiba bana yürüyor" notuyla paylaştı.

'Alev Alev'de 'Çiçek' karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından sevgilisi Onur Ünlü ile ilgili esprili bir paylaşımda bulundu.

SEVGİLİSİNİN FOTOĞRAFLARINI BEĞENDİ

Ergüçlü ile üç yıldır aşk yaşayan Ünlü, Instagram'dan sırayla sevgilisinin fotoğraflarını beğendi.

29 yaşındaki oyuncu da bu durumu takipçileriyle paylaşarak, "Arkadaşlar galiba bana yürüyor" ifadelerini kullandı.

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Sevgilisi Onur Ünlü aşka gelince Hazar Ergüçlü espriyi patlattı! "Arkadaşlar galiba bana yürüyor"
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