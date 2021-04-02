Akıncı'ya damga vuran sahne: Ben bu görevi hak etmiyorum!

ATV'nin sevilen dizilerinden Akıncı, yine duygusal ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicilerini büyüledi. Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin son bölümü izleyiciden tam not alırken bir sahne geceye damgası vurdu.
GÖREVİ BIRAKMAK İSTEDİ
14'üncü bu bölümde Akıncı, kardeşinin ölüm acısını dayanamayarak görevi bırakmak istedi.
"BEN BU GÖREVİ HAK ETMİYORUM"
Akıncı, "Ben bu görevi hak etmiyorum" dedi ve hayatına Fatih olarak devam etmek istediğini söyledi. İşte 14'üncü bölümde yaşananlar...
"NERGİS EMİROĞLU, SENİN İNAT EDİP GİTTİĞİN BU YOL TEHLİKELİ..."
Akıncı Kor-Han'a karşı yaptığı hayatının en büyük savaşından zor da olsa galip çıkmayı başarmıştır. Ama Fatih, onu ve ailesini çok derinden etkileyecek bir kayıpla karşılaşacağını henüz bilmemektedir.
Fatih yaşanılan bu büyük acıdan dolayı kendini suçlamaktadır. Akıncı olarak en sevdiği varlıklardan birini koruyamamıştır. Nergis ise hemen hemen aynı durumdadır. Bir anda bütün dünyası altüst olmuş, hayatta artık tek başına kaldığı müthiş bir trajedi yaşamıştır. Fatih'in ve Nergis'in yaşadığı bu büyük acıların ardında tek bir örgüt vardır. Acı Getirenler!
Cevdet ise ona yapılan operasyon sonucunda her şeyini kaybetmiştir. Peşindekilerden kurtulmak için İstanbul'un en derinlerine iner. Artık yalnızdır ve intikamını almak için her şeyi yapacaktır. Fatih yeni bir karar alır. Ve bu yolda Fatih'i hiçbir güç durduramayacaktır.
Akıncı 14. bölüm... "Ben bu görevi hak etmiyorum!"
AKINCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nergis son anda Akıncı'nın müdahalesiyle Köksal'ın tuzağından kurtulur. Bu tuzağı ona kuranlar kimlerdir? İstanbul'da ise yeni ve çok güçlü bir savaşçı şehrin altını üstüne getirmeye başlamıştır. Kor-Han!
Cevdet ise Londra'dan döndüğünde Nergis'e yapılan saldırıyı araştırmaya başlar. Nergis'e bu tuzağı kuran Aylin ve Köksal ise Cevdet'in kendilerine yaklaşmaması için harekete geçer.
Cevdet, Gizli Yapı'nın bütün adamlarının öldürüldüğünü öğrenir. Bu işin arkasında Acı Getirenler'in olduğunu bilmemektedir.
Onu çok daha kötü bir sürpriz beklemektedir. Kor-Han ise Akıncı'yı tüm ülke önünde ölümcül bir savaşa davet eder. Akıncı hayatında karşılaştığı en güçlü düşman karşısında ne yapacaktır?
Akıncı 15. bölüm fragmanı... "Oyun bitti!" | Video