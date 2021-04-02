Akıncı 14. bölüm... "Ben bu görevi hak etmiyorum!"
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Akıncı 14. bölüm... "Ben bu görevi hak etmiyorum!" 02.04.2021 | 23:45
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ATV'nin fenomen dizisi Akıncı, bugün 14'üncü bölümüyle izleyicileri yeniden kendisine hayran bıraktı. Kardeşinin ölüm acısına dayanamayan Akıncı, görevi hak ettiğine dair inancını yitirdi. Akıncı, hayatına artık Fatih olarak devam etmek istediğini söylemesi geceye damgasını vurdu. İşte AKINCI dizisinin yeni bölümünde yaşanan o anlar...