Gülben Ergen 'Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz' sözünü satıyor! Sosyal medya hesabından böyle duyurdu

GELİRİ KURUCUSU OLDUĞU DERNEĞE GİDECEK

Adeta herkesin diline dolanan sözü 'Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz'ı NFT'ye dönüştürerek açık artırmaya çıkaran Gülben Ergen, gelirini kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği'ne bağışlayacak.