İki Gökçe Kırgız arasındaki hukuk davası!

ÖZÜR DİLEMESİNİ İSTEDİ

Bugün Fikri Sina Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Gökçe Kırgız katıldı. Davacı Gökçe Kırgız mahkemeye sunduğu dilekçede özetle, 'Gökçe Kırgız' isimli markayı kendisinin yarattığını ve başkası tarafından kullanılarak popülerlik sağlandığını, markanın kötü şekilde kullanılması ve itibar kaybı oluşması nedeniyle tazminat talebinde bulunuldu. Maddi olarak 250 bin lira talep eden Gökçe Kırgız ayrıca yıllarca kendi adıyla sahne alarak haksız kazanç ettiğini ve maddi tazminatın bunun doğrultusunda hesap edilmesini talep ederek Gökçe Kırgız'ın yazılı olarak kendisinden özür dilemesini istedi.