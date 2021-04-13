İki Gökçe Kırgız arasındaki hukuk davası!

Gökçe Kırgız, 2006 yılında söylediği ''Kalbime Gömerim" adlı şarkısıyla bir dönemin fenomen olmuştu. Asıl adı Merve Doğan olup 2006 yılında sahne almaya başlamasıyla birlikte Gökçe Kırgız adını kullanan şarkıcı 2013 yılında isim ve soyadı değişikliğine gitmişti. Mahkeme kararıyla artık oda resmi olarak Gökçe Kırgız'dı. İkili arasında hukuk mücadelesi devam ediyor.
ÖZÜR DİLEMESİNİ İSTEDİ
Bugün Fikri Sina Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Gökçe Kırgız katıldı. Davacı Gökçe Kırgız mahkemeye sunduğu dilekçede özetle, 'Gökçe Kırgız' isimli markayı kendisinin yarattığını ve başkası tarafından kullanılarak popülerlik sağlandığını, markanın kötü şekilde kullanılması ve itibar kaybı oluşması nedeniyle tazminat talebinde bulunuldu. Maddi olarak 250 bin lira talep eden Gökçe Kırgız ayrıca yıllarca kendi adıyla sahne alarak haksız kazanç ettiğini ve maddi tazminatın bunun doğrultusunda hesap edilmesini talep ederek Gökçe Kırgız'ın yazılı olarak kendisinden özür dilemesini istedi.
İTİBAR KAYBI İDDİASI
Davacı Gökçe Kırgız avukatı , 'Kalbime gömerim o zaman' isimli şarkıyı 2006 yılında kendi müvekkilinin seslendirdiğini, o yıllarda yaşının küçük olması sebebiyle marka patentine başvuramadığını söyledi. Davalı tarafın asıl adı Merve doğan olduğu halde müvekkilinin ismini yılarca sahnede kullandığını ve sonrasında ismini değiştirerek müvekkiline ait olan Gökçe Kırgız ismini aldığını, müvekkili Gökçe Kırgız'ın itibar kaybı yaşadığını dile getirdi.
SAHNE İSİMİ OLARAK KULLANMIŞ
Davalı Gökçe Kırgız Taner'in avukatı ise müvekkilinin sahne adı olarak Gökçe Kırgız ismi kullandığını daha sonrasında 2013 yılında Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak isim değişikliğine gidildiğini veremsi olarak Gökçe Kırgız olduğunu aktardı. Eserin söz ve müziği noter onaylı olarak müvekkiline ait olduğunu iddia eden vekil müvekkilinin evlenmiş ve adı Gökçe Kırgız Taner olduğunu söyledi.
ERTELENDİ
Mahkeme, tanıkların dinlenmesini ve delillerin sunulması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Duruşmaya vekili ile birlikte katılan Gökçe Kırgız adliyeden ayrıldı.