Hande Erçel ve Kerem Bürsin kafa karıştırdı! Aşk sorusuna şaşırtan yanıt

Oyuncu, "Açıklamamı yaptım özrümü diledim. O kelimeyi kullanmam yanlıştı. Zor bir süreçten geçiyoruz. Maalesef birçok ülke gibi biz de bu konuda başarılı olamadık. Salak kelimesi yanlış bir kelime, bunu kabul ediyorum ama sorumluluk almak zorundayız insan olarak... Bireyler olarak kendi kurallarımızı koyup, bu virüsten korunmalıyız" diye konuştu.