Kardeşlerim’in yakışıklı oyuncusu Onur Seyit Yaran rekor kırdı!

Doruk Atakul olmasaydın hangi karakter olmak isterdin sorusuna, Celil Nalçakan'ın canlandırdığı, dizide babası rolündeki Akif Atakul olmak istediğini söyleyen başarılı oyuncu, "Beni çok eğlendiren bir karakter. Aslında kötü gibi gözükse de çok eğlenceli bence oynaması aşırı keyiflidir ki Celil abi de zaten fazlasıyla hakkını verip eğleniyor ve en güzelini yansıtıyor diye düşünüyorum." diye söylerini sürdürüyor.

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