Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un bitmeyen alacak davası!

167 BİN LİRA KAZANDI



İbrahim Çelikkol'un açmış olduğu alacak davası 2018 yılında karar bağlandı ve 167 bin lira kazandı. Ancak yapılan tespitler sonrasında yapım şirketinin yurtdışından yaklaşık olarak 4 milyon dolar elde ettiği bilirkişi raporlarınca tespit edildi.

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Bunun üzerine Çelikkol, açmış olduğu davadan kazandığı 167 bin liranın yetersiz olduğunu, alması gerek rakamın çok daha fazla olduğunu belirterek tekrardan Fikri Sinai Haklar Mahkemesi'ne başvurarak Endemol Medya'ya ikinci kez dava açtı. Dilekçede, İbrahim Çelikkol', asıl hak ettiği payın yaklaşık 190 bin dolar olduğunu ancak mahkemenin kendisinin tespit etmesini talep etti. Çelikkol'un hukuk mücadelesi tekrardan başlamış oldu.