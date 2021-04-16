Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un bitmeyen alacak davası!

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, 2016 yılında bir dizide rol aldı. 31 bölüm olarak yayınlanan dizinin bitimi ardından yapım şirketi olan Endemol Medya tarafından yurtdışına satılarak orada yayınlanması sağlandı.
TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞTI
Endemol Medya, yurtdışı gelirlerini oyunculara tahsil etmediğini iddia etmişti. Sözleşme gereği yurtdışı gelirinden pay alması gerektiğini fakat alamadığını dile getiren Çelikkol, 2017 yılında Fikri Sinai Haklar Mahkemesi'ne başvurarak Endemol Medya şirketine 139 bin 541 liralık alacak ile 27 bin 908 lira icra inkâr tazminatı davası açtı.
167 BİN LİRA KAZANDI
İbrahim Çelikkol'un açmış olduğu alacak davası 2018 yılında karar bağlandı ve 167 bin lira kazandı. Ancak yapılan tespitler sonrasında yapım şirketinin yurtdışından yaklaşık olarak 4 milyon dolar elde ettiği bilirkişi raporlarınca tespit edildi.
EKSİK PAY
Bunun üzerine Çelikkol, açmış olduğu davadan kazandığı 167 bin liranın yetersiz olduğunu, alması gerek rakamın çok daha fazla olduğunu belirterek tekrardan Fikri Sinai Haklar Mahkemesi'ne başvurarak Endemol Medya'ya ikinci kez dava açtı. Dilekçede, İbrahim Çelikkol', asıl hak ettiği payın yaklaşık 190 bin dolar olduğunu ancak mahkemenin kendisinin tespit etmesini talep etti. Çelikkol'un hukuk mücadelesi tekrardan başlamış oldu.
ENDEMOL MEDYA'NIN DAVALARI
Endemol Medya yaklaşık 4 yıl önce iflas başvurusunda bulunmuştu. 2020 Ocak ayında bu isteği mahkeme tarafından reddedilen Endemol Medya Şirketi'ne ünlü oyuncular Aslı Enver, Songül Öden, Hümeyra, Cansel Elçin, gibi ünlü oyuncularda ücretlerini almadığı gerekçesiyle dava açmıştı.