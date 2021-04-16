Haberler Günaydın Haberleri Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un bitmeyen alacak davası!
Giriş Tarihi: 16.4.2021 11:47 Son Güncelleme: 16.4.2021 11:52

Ünlü oyuncu 'un bitmeyen !

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un bitmeyen alacak davası!

Oyuncu , 5 yıl önce rol aldığı 31 bölümlük dizinin yurtdışı gelirlerinden pay almadığı iddiasıyla açtığı davadan 167 bin lira kazandı. İbrahim Çelikkol, iflas başvurusunda bulunan yapımcı şirket 'nın yurtdışından yaklaşık 4 milyon dolar elde ettiğini ve kendisinin asıl hak ettiği payın da 190 bin dolar olduğunu belirterek yeniden mahkemenin kapısını çaldı. Yeniden hukuk mücadelesi başlatan Çelikkol, mahkemenin tespit yapmasını talep etti.

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, 2016 yılında bir dizide rol aldı. 31 bölüm olarak yayınlanan dizinin bitimi ardından yapım şirketi olan Endemol Medya tarafından yurtdışına satılarak orada yayınlanması sağlandı.

TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞTI

Endemol Medya, yurtdışı gelirlerini oyunculara tahsil etmediğini iddia etmişti. Sözleşme gereği yurtdışı gelirinden pay alması gerektiğini fakat alamadığını dile getiren Çelikkol, 2017 yılında Fikri Sinai Haklar Mahkemesi'ne başvurarak Endemol Medya şirketine 139 bin 541 liralık alacak ile 27 bin 908 lira icra inkâr tazminatı davası açtı.

167 BİN LİRA KAZANDI

İbrahim Çelikkol'un açmış olduğu alacak davası 2018 yılında karar bağlandı ve 167 bin lira kazandı. Ancak yapılan tespitler sonrasında yapım şirketinin yurtdışından yaklaşık olarak 4 milyon dolar elde ettiği bilirkişi raporlarınca tespit edildi.

EKSİK PAY

Bunun üzerine Çelikkol, açmış olduğu davadan kazandığı 167 bin liranın yetersiz olduğunu, alması gerek rakamın çok daha fazla olduğunu belirterek tekrardan Fikri Sinai Haklar Mahkemesi'ne başvurarak Endemol Medya'ya ikinci kez dava açtı. Dilekçede, İbrahim Çelikkol', asıl hak ettiği payın yaklaşık 190 bin dolar olduğunu ancak mahkemenin kendisinin tespit etmesini talep etti. Çelikkol'un hukuk mücadelesi tekrardan başlamış oldu.

ENDEMOL MEDYA'NIN DAVALARI

Endemol Medya yaklaşık 4 yıl önce iflas başvurusunda bulunmuştu. 2020 Ocak ayında bu isteği mahkeme tarafından reddedilen Endemol Medya Şirketi'ne ünlü oyuncular Aslı Enver, Songül Öden, Hümeyra, Cansel Elçin, gibi ünlü oyuncularda ücretlerini almadığı gerekçesiyle dava açmıştı.

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Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un bitmeyen alacak davası!
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