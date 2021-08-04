İbrahim Çelikkol hortumla alevlerin içerisinde! İşte, İbrahim Çelikkol'un yangın söndürme anı görüntüleri
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