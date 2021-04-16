Müge Anlı Muazzez Abacı’nın parçasını seslendirdi… Müge Anlı’nın performansı ses sanatçılarını aratmadı!

ATV ekranlarının sevilen ve en çok takip edilen programı olan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' ile zirveden senelerdir inmeyen ünlü gazeteci Müge Anlı, bir ilke daha imza attı.

1,5 GÜNDE ELDE ETTİĞİ TAKİPÇİ SAYISIYLA REKOR KIRDI

Ünlü gazeteci ve sunucu Anlı, sosyal medyaya olan mesafesiyle bilinse de ilk kez Instagram hesabı açtı. 2 günde takipçi rekoru kıran Anlı'yı 1,2 milyon kişi takip etti.