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Giriş Tarihi: 16.4.2021 18:27 Son Güncelleme: 16.4.2021 18:42

’nın parçasını seslendirdi… Müge Anlı’nın performansı ses sanatçılarını aratmadı!

Müge Anlı Muazzez Abacı’nın parçasını seslendirdi… Müge Anlı’nın performansı ses sanatçılarını aratmadı!

ATV'nin fenomen isimlerinden biri olan , ilk kez Instagram hesabı açtı. Yaklaşık iki günde 1.2 milyon takipçiye ulaşan Müge Anlı adeta bir rekora da imza atarken ünlü sunucu kişisel hesabından bugün bir paylaşımda bulundu. Müge Anlı, performansıyla sosyal medyaya damga vurdu. İşte o mükemmel performans...

ATV ekranlarının sevilen ve en çok takip edilen programı olan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' ile zirveden senelerdir inmeyen ünlü gazeteci Müge Anlı, bir ilke daha imza attı.

1,5 GÜNDE ELDE ETTİĞİ TAKİPÇİ SAYISIYLA REKOR KIRDI

Ünlü gazeteci ve sunucu Anlı, sosyal medyaya olan mesafesiyle bilinse de ilk kez Instagram hesabı açtı. 2 günde takipçi rekoru kıran Anlı'yı 1,2 milyon kişi takip etti.

"BU KADAR STRESLE NASIL BAŞA ÇIKTIĞIMI SORUYORSUNUZ"

Müge Anlı sosyal medyadan bugün bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımda ise ünlü sunucu, Muazzez Abacı'nın bir parçasını seslendirdi. Yaptığı paylaşımın altına ise, "Bu kadar stresle nasıl başa çıktığımı soruyorsunuz" şeklinde bir not ilave etti.

Müge Anlı Muazzez Abacı'nın parçasını seslendirdi… Müge Anlı'nın performansı ses sanatçılarını aratmadı! | Video

MÜGE ANLI'NIN PERFORMANSI BEĞENİLDİ

Müge Anlı'nın performansı ise sosyal medyada adeta damga vurdu. Sesiyle ses sanatçılarına taş çıkaran Anlı'ya binlerce yorum ve beğeni geldi.

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Müge Anlı Muazzez Abacı’nın parçasını seslendirdi… Müge Anlı’nın performansı ses sanatçılarını aratmadı!
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