ATV ekranlarının sevilen ve en çok takip edilen programı olan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' ile zirveden senelerdir inmeyen ünlü gazeteci Müge Anlı, bir ilke daha imza attı.
1,5 GÜNDE ELDE ETTİĞİ TAKİPÇİ SAYISIYLA REKOR KIRDI
Ünlü gazeteci ve sunucu Anlı, sosyal medyaya olan mesafesiyle bilinse de ilk kez Instagram hesabı açtı. 2 günde takipçi rekoru kıran Anlı'yı 1,2 milyon kişi takip etti.
"BU KADAR STRESLE NASIL BAŞA ÇIKTIĞIMI SORUYORSUNUZ"
Müge Anlı sosyal medyadan bugün bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımda ise ünlü sunucu, Muazzez Abacı'nın bir parçasını seslendirdi. Yaptığı paylaşımın altına ise, "Bu kadar stresle nasıl başa çıktığımı soruyorsunuz" şeklinde bir not ilave etti.
Müge Anlı Muazzez Abacı'nın parçasını seslendirdi… Müge Anlı'nın performansı ses sanatçılarını aratmadı! | Video
MÜGE ANLI'NIN PERFORMANSI BEĞENİLDİ
Müge Anlı'nın performansı ise sosyal medyada adeta damga vurdu. Sesiyle ses sanatçılarına taş çıkaran Anlı'ya binlerce yorum ve beğeni geldi.