Müge Anlı Muazzez Abacı’nın parçasını seslendirdi… Müge Anlı’nın performansı ses sanatçılarını aratmadı! | Video

ATV'nin fenomen isimlerinden biri olan Müge Anlı, ilk kez Instagram hesabı açtı. Yaklaşık iki günde 1.2 milyon takipçiye ulaşan Müge Anlı adeta bir rekora da imza atarken ünlü sunucu kişisel hesabından bugün bir paylaşımda bulundu. Müge Anlı, performansıyla sosyal medyaya damga vurdu. İşte o mükemmel performans...