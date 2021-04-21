Binlerce çocuğa kitap hediye ettiler

D&RKitap Hediye Günü'nü birbirinden özel konuklar ve kitapseverlerle kutladı. @dr_dunyasi Instagram hesabında Ayşe Tolga moderatörlüğünde gerçekleşen yayına; D&R Genel Müdürü Dr. Mustafa Altındağ, Herkese Kitap Vakfı Başkanı Bülent Şenver, Melis İşiten, Ceyda Düvenci ve Ceren Benderlioğlu katıldı. Ünlüler kitapların kendi hayatlarındaki yerini dinleyicilerle paylaşırken, binlerce kitabı da köy okullarındaki çocuklara armağan etti. D&R Genel Müdürü Altındağ,Mağazalarımızda bulunan 200'ün üzerindeki Kitapcan kumbarası ile şimdiye kadar 300 köy okulundaki ihtiyaç sahibi çocukları binlerce kitapla buluşturduk" dedi. Ceyda Düvenci ise "Benim de 5000 kitaplık bir kütüphanem var. Eğer bir kitabı çok sevdiysem içine bir not yazıp parka, uçağa veya taksiye bırakırım. Bu özel gün vesilesiyle ben de Kitapcan kumbaralarına, köy okullarına ulaşmaları için kitaplar bırakacağım" diye konuştu. Atv dizisi 'Maraşlı'da rol alan Melis İşiten "Kitap okumayı çok severim. Annemden bana çeyiz olarak kitap kaldı" dedi. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' oyuncusu Ceren Benderlioğlu da psikoloji, cinayet, polisiye, gerilim kitaplarından hoşlandığını belirtti.