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Giriş Tarihi: 21.4.2021 16:15 Son Güncelleme: 21.4.2021 16:26

Son dakika: 'den korkutan haber! Yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen edildi!

Son dakika: Burak Sergen'den korkutan haber! Yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen entübe edildi!

Bir süredir ile savaşan usta oyuncu 'den son dakika haberi geldi. , eski eşi Burak Sergen'in son durumunu anlattı. Burak Sergen, çektiği solunum güçlüğü nedeniyle yoğun bakımda tedavi görmeye devam ediyor. Işıl Sergen'ın son aktardıklarına göre ünlü oyuncudan korkutan bir haber geldi. Burak Sergen, doktor kontrolünde edildi.

Rol aldığı "Sadakatsiz" dizisindeki başarısıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Burak Sergen, 11 Nisan Pazartesi günü evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Yakalandığı koronavirüse bağlı akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenen Sergen, yoğun bakımda tedaviye alındı.
Daha sonra 11 yaşındaki oğlu Cansın Sergen'e de koronavirüs teşhisi koyulan Burak Sergen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ENTÜBE EDİLDİ

Usta oyuncunun son durumunu eski eşi Işıl Sergen sosyal medya hesabından paylaştı. Işıl Sergen, 'Hastaneden son aldığımız bilgi doğrultusunda Burak, bilinci açıkken kendisinin de bilgilendirilmesi sonucunda daha iyi solunuma ulaşabilmesi adına entübe edilmiştir. Sizlerden çok büyük ricam, haber yaparken oğlumun hassasiyetine önem vermeniz ve babamızın iyi olacağına dair inancımızda yanımızda olmanızdır " dedi.

BURAK SERGEN KİMDİR?

9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da doğan Burak Sergen, sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir.

Konya Selçuk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen; 'Kara Sevda', 'Çukur' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi yapımlarda boy gösterdikten sonra Kanal D'nin fenoman dizisi 'Sadakatsiz' ile izleyici karşısına çıkıyor.

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Son dakika: Burak Sergen'den korkutan haber! Yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen entübe edildi!
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