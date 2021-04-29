Mehmet Erbil'in kızı Yasmin Erbil: 24 yaşındayım, iki yılım çöpe gitti...

Babasının Antalya tatiline kardeşi Ali Sadi'yle gittiğini söyleyen 24 yaşındaki güzel, "Ben babamla yaşıyorum zaten" diye konuştu.

"BABAMI EKRANDA GÖRMEYİ ÇOK İSTERİM"

Milliyet'in haberine göre; Yasmin Erbil, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babasının tekrardan sahnelere dönmesini çok istediğini de "Bir daha ekranda görmeyi çok isterim, inşallah olur" şeklinde belirtti.