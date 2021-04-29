Mehmet Erbil'in kızı Yasmin Erbil: 24 yaşındayım, iki yılım çöpe gitti...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisi gibi oyuncu Nergis Kumbasar ile evliliğinden olan kızı Yasmin Erbil, Bebek'te görüntülendi. Maske yüzünden tanınmakta zorlanan Erbil, "Tanıyamadınız dimi? Maske hayat kurtarıyor" diyerek gazetecilere takıldı.
"ARTIK ÇOK KORKUYORUM"
"Maskemi çıkarmıyorum, artık çok korkuyorum" diye Yasmin, arkadaşlarıyla buluşacağını söyledi. 18 günlük kapanma sürecinden dolayı moralinin bozuk olduğunu belirten Erbil, "Ben 24 yaşındayım, iki yılım gitti, çöp" diye konuştu.
"BABAM TATİLE GİTTİ"
Babası Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla alakalı konuşan Erbil, "Babam artık çok daha iyi. Arkadaşlarıyla falanda görüşüyor. En son tatile Antalya'ya gitti, hatta havuza girdi. Maşallahı var yani çok şükür" ifadelerini kullandı.
Babasının Antalya tatiline kardeşi Ali Sadi'yle gittiğini söyleyen 24 yaşındaki güzel, "Ben babamla yaşıyorum zaten" diye konuştu.
"BABAMI EKRANDA GÖRMEYİ ÇOK İSTERİM"
Milliyet'in haberine göre; Yasmin Erbil, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babasının tekrardan sahnelere dönmesini çok istediğini de "Bir daha ekranda görmeyi çok isterim, inşallah olur" şeklinde belirtti.
"ÇARKIFELEK AÇIKLAMASI"
Yasmin Erbil, yıllarca babasının sunduğu Çarkıfelek programı ile ilgili haberler için de "Çarkıfelek'i ben yapacağım dermişim, alakası yok, babam iyi olsun 'Çarkıfelek'i yapsın" diye konuştu.
CAN KORKMAZ'LA AŞK MI YAŞIYOR?
Öte yandan geçtiğimiz aylarda çapkınlıklarıyla ünlü babası nedeniyle erkeklere ve aşka güveni olmadığım söyleyen Yasmin Erbil'in gönlünü basketbolcu Can Korkmaz'a kaptırdığı iddia edildi.
25 yaşındaki Erbil, önceki gün Instagram'ın hikaye bölümünden bir erkeğin kolunun göründüğü manzara videosunu paylaşıp, kısa bir süre sonra silmişti. Basketbolcu Can Korkmaz'ın da aynı manzaradan ve aynı açıdan paylaşım yapması kafaları karıştırmıştı. İkili, konuyla ilgili sessizliğini koruyor.