Son dakika: Gates çiftinden şaşırtan karar! Boşanacaklarını duyurdular

"EVLİLİĞİMİZE SON VERME KARARI ALDIK"

Bill Gates sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Epey düşünme ve çok fazla uğraşın ardından, evliliğimize son verme kararı aldık. Son 27 yılda üç muhteşem çocuk büyüttük ve tüm dünyada insanların sağlıklı ve üretken hayatlar sürebilmesini olanaklı kılmak için çalışan bir vakıf kurduk"