Filmlere konu olacak bir olay yaşadım: Hem sesim hem ismim çalındı

2007'de yaptığı 'Kalbime Gömerim O Zaman'la bir döneme damgasını vuran Gökçe Kırgız, 14 yıl aradan sonra yeni şarkısı 'Adını Anmam'la müziğe döndü. Hem şarkısı Kalbime Gömerim O Zaman'ı, hem de ismini sahiplenen Merve Doğan'la hukuk mücadelesi devam eden Kırgız, yaşadıklarını GÜNAYDIN'a anlattı.
14 yıl boyunca nerelerdeydiniz?
Şarkı gündeme geldiğinde üniversiteye hazırlanıyordum. Uluslararası İlişkiler okudum, sonra bankada çalışmaya başladım. Söz-beste yazmaya devam ettim. Haliç Üniversitesi Türk Müziği bölümünde yüksek lisans yaptım. Kendi müziğimi yapmak için doğru zamanı bekledim.
Müzik piyasasına küstüğünüz oldu mu?
Piyasaya küsecek bir olay olmadı, şarkı popüler olduğu dönem piyasaya kendim girmek istemedim. Zaten şarkıyla alakalı yaşadığım bazı hukuki sıkıntıların da etkisi oldu. Kendi kabuğuma çekildim.
14 yıl önce seslendirdiğiniz şarkıyı neden bu kadar çok kişi sahiplendi?
Şarkı benim fotoğrafım olmadan, sadece ses kaydı olarak yayıldı. Altta enstrüman yok. Görsel de olmayınca gizemli bir hava oldu, bu yüzden sanırım çok kişi sahiplendi. Bu arada sadece şarkıyı da değil zaten, bildiğiniz gibi sesimi de sahiplendiler.
Hem şarkınızı sahiplenip, sonra da adını mahkeme kararıyla Gökçe Kırgız yapan Merve Doğan ünlü oldu. Ne hissediyorsunuz?
Bunu anlatması zor. Birisi çıkıp size ait bir emeği, sizin olan sesi sahipleniyor. Ses dediğiniz şey parmak izi gibi kişiye özeldir. Benim kaydettiğim sesi kendisine aitmiş gibi lanse eden birinin haliyle duracağı noktayı kestiremiyorsunuz. Zaten ileri gidip mahkeme de isim değişikliği bile yapmış. 14 yıldır neredeymişim diye soruluyor ama bunu kabul etmiyorum. O dönem bir şarkıyla ünlü olmanın getirilerini kullanmadım diye başkasının benim yerime geçme hakkı mı oluyor?
'Kalbime Gömerim O Zaman' adlı şarkıya yeni sözler yazdığınız 'Adını Anmam' nasıl geri dönüşler alıyor?
Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Özellikle yaşadıklarımı da bildikleri için aynı besteye farklı söz yazılması hoşlarına da gitti. Daha çok sahiplendiler.
Merve Doğan, adını Gökçe Kırgız olarak değiştirdi.
SAHTE GÖKÇE'YLE YÜZ YÜZE HİÇ GELMEDİK
Sanırım kimsenin başına gelmeyen bir olay sizi buldu...
Filmlere konu olacak
türden değil mi?
İlk olarak kendisini
2007'de televizyonda
görmüştüm. Şarkının
ve sesin kendisine ait
olduğunu kanıtlamaya
çalışıyordu. Sinirlendim
tabii. Trajikomik.
Programı aramaya
çalıştım ama telefon
bağlamıyorlardı.
Merve Doğan ile hiç konuştunuz mu?
Sadece bir televizyon
programında benim
isteğim dışında aynı
anda telefonda denk
geldik, orada da pek
konuştuk denemez.
Yüz yüze hiç gelmedik.
MÜCADELEMİ OĞLUM İÇİN VERİYORUM
İsminizle ilgili bir hukuk mücadelesi sürdürüyorsunuz. Merve Doğan hem isminizi sahiplendi, hem de şarkınızı... Bu yüzden tazminat davası da açtınız...
Harekete geçmemdeki
en büyük etken
oğlum oldu. Büyüdüğünde
karşısında hakkını
arayan, güçlü bir kadın
görsün istedim. Ayrıca
özel hayatımı yaşayamaz
hale geldim. Sosyal
medya hesaplarım bile
'başkasını taklit ettiğim'
gerekçesiyle kapanmaya
başladı. Varlığım yok sayılıyordu.
Kendi müziğimi
de yapmak istiyordum.
Dolayısıyla bu karışıklığa
ve psikolojik şiddete dur
demem gerekiyordu.