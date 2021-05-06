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Giriş Tarihi: 6.5.2021

Filmlere konu olacak bir olay yaşadım: Hem sesim hem ismim çalındı

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Filmlere konu olacak bir olay yaşadım: Hem sesim hem ismim çalındı

14 yıl önce yaptığı ‘’ adlı şarkısı ve ismi tarafından sahiplenilen , hukuk savaşını anlattı: Filmlere konu olacak trajik bir olay. Artık özel hayatımı bile yaşayamıyorum, hesaplarım sahte diye kapatılıyor

2007'de yaptığı 'Kalbime Gömerim O Zaman'la bir döneme damgasını vuran Gökçe Kırgız, 14 yıl aradan sonra yeni şarkısı 'Adını Anmam'la müziğe döndü. Hem şarkısı Kalbime Gömerim O Zaman'ı, hem de ismini sahiplenen Merve Doğan'la hukuk mücadelesi devam eden Kırgız, yaşadıklarını GÜNAYDIN'a anlattı.
14 yıl boyunca nerelerdeydiniz?
Şarkı gündeme geldiğinde üniversiteye hazırlanıyordum. Uluslararası İlişkiler okudum, sonra bankada çalışmaya başladım. Söz-beste yazmaya devam ettim. Haliç Üniversitesi Türk Müziği bölümünde yüksek lisans yaptım. Kendi müziğimi yapmak için doğru zamanı bekledim.
Müzik piyasasına küstüğünüz oldu mu?
Piyasaya küsecek bir olay olmadı, şarkı popüler olduğu dönem piyasaya kendim girmek istemedim. Zaten şarkıyla alakalı yaşadığım bazı hukuki sıkıntıların da etkisi oldu. Kendi kabuğuma çekildim.



14 yıl önce seslendirdiğiniz şarkıyı neden bu kadar çok kişi sahiplendi?
Şarkı benim fotoğrafım olmadan, sadece ses kaydı olarak yayıldı. Altta enstrüman yok. Görsel de olmayınca gizemli bir hava oldu, bu yüzden sanırım çok kişi sahiplendi. Bu arada sadece şarkıyı da değil zaten, bildiğiniz gibi sesimi de sahiplendiler.
Hem şarkınızı sahiplenip, sonra da adını mahkeme kararıyla Gökçe Kırgız yapan Merve Doğan ünlü oldu. Ne hissediyorsunuz?
Bunu anlatması zor. Birisi çıkıp size ait bir emeği, sizin olan sesi sahipleniyor. Ses dediğiniz şey parmak izi gibi kişiye özeldir. Benim kaydettiğim sesi kendisine aitmiş gibi lanse eden birinin haliyle duracağı noktayı kestiremiyorsunuz. Zaten ileri gidip mahkeme de isim değişikliği bile yapmış. 14 yıldır neredeymişim diye soruluyor ama bunu kabul etmiyorum. O dönem bir şarkıyla ünlü olmanın getirilerini kullanmadım diye başkasının benim yerime geçme hakkı mı oluyor?
'Kalbime Gömerim O Zaman' adlı şarkıya yeni sözler yazdığınız 'Adını Anmam' nasıl geri dönüşler alıyor?
Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Özellikle yaşadıklarımı da bildikleri için aynı besteye farklı söz yazılması hoşlarına da gitti. Daha çok sahiplendiler.


Merve Doğan, adını Gökçe Kırgız olarak değiştirdi.

SAHTE GÖKÇE'YLE YÜZ YÜZE HİÇ GELMEDİK

Sanırım kimsenin başına gelmeyen bir olay sizi buldu...
Filmlere konu olacak türden değil mi? İlk olarak kendisini 2007'de televizyonda görmüştüm. Şarkının ve sesin kendisine ait olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu. Sinirlendim tabii. Trajikomik. Programı aramaya çalıştım ama telefon bağlamıyorlardı.
Merve Doğan ile hiç konuştunuz mu?
Sadece bir televizyon programında benim isteğim dışında aynı anda telefonda denk geldik, orada da pek konuştuk denemez. Yüz yüze hiç gelmedik.



MÜCADELEMİ OĞLUM İÇİN VERİYORUM

İsminizle ilgili bir hukuk mücadelesi sürdürüyorsunuz. Merve Doğan hem isminizi sahiplendi, hem de şarkınızı... Bu yüzden tazminat davası da açtınız...
Harekete geçmemdeki en büyük etken oğlum oldu. Büyüdüğünde karşısında hakkını arayan, güçlü bir kadın görsün istedim. Ayrıca özel hayatımı yaşayamaz hale geldim. Sosyal medya hesaplarım bile 'başkasını taklit ettiğim' gerekçesiyle kapanmaya başladı. Varlığım yok sayılıyordu. Kendi müziğimi de yapmak istiyordum. Dolayısıyla bu karışıklığa ve psikolojik şiddete dur demem gerekiyordu.

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Filmlere konu olacak bir olay yaşadım: Hem sesim hem ismim çalındı
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