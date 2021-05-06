Filmlere konu olacak bir olay yaşadım: Hem sesim hem ismim çalındı

2007'de yaptığı 'Kalbime Gömerim O Zaman'la bir döneme damgasını vuran Gökçe Kırgız, 14 yıl aradan sonra yeni şarkısı 'Adını Anmam'la müziğe döndü. Hem şarkısı Kalbime Gömerim O Zaman'ı, hem de ismini sahiplenen Merve Doğan'la hukuk mücadelesi devam eden Kırgız, yaşadıklarını GÜNAYDIN'a anlattı.Şarkı gündeme geldiğinde üniversiteye hazırlanıyordum. Uluslararası İlişkiler okudum, sonra bankada çalışmaya başladım. Söz-beste yazmaya devam ettim. Haliç Üniversitesi Türk Müziği bölümünde yüksek lisans yaptım. Kendi müziğimi yapmak için doğru zamanı bekledim.Piyasaya küsecek bir olay olmadı, şarkı popüler olduğu dönem piyasaya kendim girmek istemedim. Zaten şarkıyla alakalı yaşadığım bazı hukuki sıkıntıların da etkisi oldu. Kendi kabuğuma çekildim.Şarkı benim fotoğrafım olmadan, sadece ses kaydı olarak yayıldı. Altta enstrüman yok. Görsel de olmayınca gizemli bir hava oldu, bu yüzden sanırım çok kişi sahiplendi. Bu arada sadece şarkıyı da değil zaten, bildiğiniz gibi sesimi de sahiplendiler.Bunu anlatması zor. Birisi çıkıp size ait bir emeği, sizin olan sesi sahipleniyor. Ses dediğiniz şey parmak izi gibi kişiye özeldir. Benim kaydettiğim sesi kendisine aitmiş gibi lanse eden birinin haliyle duracağı noktayı kestiremiyorsunuz. Zaten ileri gidip mahkeme de isim değişikliği bile yapmış. 14 yıldır neredeymişim diye soruluyor ama bunu kabul etmiyorum. O dönem bir şarkıyla ünlü olmanın getirilerini kullanmadım diye başkasının benim yerime geçme hakkı mı oluyor?Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Özellikle yaşadıklarımı da bildikleri için aynı besteye farklı söz yazılması hoşlarına da gitti. Daha çok sahiplendiler.Merve Doğan, adını Gökçe Kırgız olarak değiştirdi.Filmlere konu olacaktürden değil mi?İlk olarak kendisini2007'de televizyondagörmüştüm. Şarkınınve sesin kendisine aitolduğunu kanıtlamayaçalışıyordu. Sinirlendimtabii. Trajikomik.Programı aramayaçalıştım ama telefonbağlamıyorlardı.Sadece bir televizyonprogramında benimisteğim dışında aynıanda telefonda denkgeldik, orada da pekkonuştuk denemez.Yüz yüze hiç gelmedik.Harekete geçmemdekien büyük etkenoğlum oldu. Büyüdüğündekarşısında hakkınıarayan, güçlü bir kadıngörsün istedim. Ayrıcaözel hayatımı yaşayamazhale geldim. Sosyalmedya hesaplarım bile'başkasını taklit ettiğim'gerekçesiyle kapanmayabaşladı. Varlığım yok sayılıyordu.Kendi müziğimide yapmak istiyordum.Dolayısıyla bu karışıklığave psikolojik şiddete durdemem gerekiyordu.