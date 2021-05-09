Hamınne rolü benı çok heyecanlandırdı

Hülya Koçyiğit'in, "Film Gibi Hayatlar" programının bu haftaki konuğu, usta oyuncu Serpil Tamur oldu. Çocukluğu Rodos'ta geçen ve sonrasında ailesiyle birlikte İzmir'e göç eden Serpil Tamur bu durumun kendisini olumlu etkilediğini belirterek "O yaştan itibaren her şeyi çok ciddiye almaya başladım. Çok çalıştım, çok çabaladım'' dedi. Şu an Bir Zamanlar Çukurova'daki Haminne rolüyle izleyici karşısında olan Serpil Tamur bu rolün kendisini heyecanlandıran rollerden biri olduğunu söyledi. Senaryoyu okuyunca "18 yaşında çocuk gibi heyecanlandım'' diyen Tamur, eşiyle o anı nasıl yaşadığını "Uygur'a ben seni hiç yalnız bırakmak istemiyorum ama ben bu rolü oynamak istiyorum, dedim. O da saygı duydu sağ olsun ve destekledi'' diyerek anlattı.