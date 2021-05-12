Günaydın’ın bayramlıkları hazır

Komedyen Eser Yenenler, Türkiye Güzeli eşi Berfu Yenenler'le hayatının en mutlu günlerini yaşıyor. İkinci kez anne-baba olan çift, evlerindeki huzurun formülünü anlattı.Ünlü manken Didem Uzel, eşi Selim Sarı ve oğlu Aslan'la Miami'den Türkiye'ye dönmüştü. Uzel, mutlu evliliklerini ve oğlu Aslan'ı nasıl yetiştirdiklerini anlattı.ATV'nin en çok izlenen dizilerinden Kardeşlerim ekibi, sette yakaladıkları uyumu ve bunun sonrasında tam bir aile gibi olmalarını anlattı.