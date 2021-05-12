Günaydın’ın bayramlıkları hazır

ESER YENENLER
'EVLİLİKTE MUTLULUK FORMÜLÜ TEKTİR'
Komedyen Eser Yenenler, Türkiye Güzeli eşi Berfu Yenenler'le hayatının en mutlu günlerini yaşıyor. İkinci kez anne-baba olan çift, evlerindeki huzurun formülünü anlattı.
DİDEM UZEL
'KADINLARA HEP NARİN DAVRAN OĞLUM'
Ünlü manken Didem Uzel, eşi Selim Sarı ve oğlu Aslan'la Miami'den Türkiye'ye dönmüştü. Uzel, mutlu evliliklerini ve oğlu Aslan'ı nasıl yetiştirdiklerini anlattı.
KARDEŞLERİM
'ÇOK TATLI BİR AİLE OLDUK'
ATV'nin en çok izlenen dizilerinden Kardeşlerim ekibi, sette yakaladıkları uyumu ve bunun sonrasında tam bir aile gibi olmalarını anlattı.