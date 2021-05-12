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Giriş Tarihi: 12.5.2021 11:49 Son Güncelleme: 12.5.2021 11:50

'nın kızı 'dan yürek dağlayan paylaşım! Önce babasını sonra eşini kaybetti...

Zeki Alasya'nın kızı Zeynep Alasya'dan yürek dağlayan paylaşım! Önce babasını sonra eşini kaybetti...

Yeşilçam'ın usta oyuncularından 'nın kızı , zor günlerden geçiyor. Babası Zeki Alasya'nın vefatının ardından hayat arkadaşı 'i de kaybeden Zeynep Alasya, eşinin ölümünün birinci yıl dönümünde Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Zeynep Alasya, "Olmuyor, iyileşemiyorum." sözleriyle yürekleri burktu.

Devekuşu Kabare ile Reklamlar, Yasaklar, Aşk Olsun gibi tiyatro oyunlarına imza atan Yeşilçam da ise 'Güler Misin, Ağlar Mısın?', 'Köyden İndim Şehre', 'Salak Milyoner', 'Sev Kardeşim', 'Nereye Bakıyor Bu Adamlar?' gibi klasikleşmiş filmlerde rol alan Zeki Alasya'nın kızı Zeynep Alasya, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

2015 yılında babası Zeki Alasya'yı toprağa veren Zeynep Alasya, geçtiğimiz yıl da eşi Alpay Göltekin'in ölüm haberiyle yıkıldı.

"İYİLEŞEMİYORUM"

Eşinin ölümünün birinci yıl dönümünde Instagram hesabından paylaşım yapan Zeynep Alasya, "Olmuyor, iyileşemiyorum. Her yerim yara bere içinde" ifadelerini kullandı.

Alasya, sözlerine "Yaşıyoruz bir şekilde, ne kadar yaşamak denirse... 'Özledim' demek bile çok zor geliyor. Her şey eksik, her şey yarım... Bana ne, bugün de ötmeyiversin kuşlar" diye devam etti.

'Poyraz Karayel', 'Diriliş Ertuğrul', 'Kuruluş Osman', 'Kiralık Aşk' başta olmak üzere, birçok dizi ve filmin müziklerine imza atan Alpay Göltekin, vefat ettiğinde 48 yaşındaydı.

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Zeki Alasya'nın kızı Zeynep Alasya'dan yürek dağlayan paylaşım! Önce babasını sonra eşini kaybetti...
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