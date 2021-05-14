Gamze Özçelik'ten anlamlı ziyaret! Gamze Özçelik Ramazan Bayramı'nda da gönüllere taht kurdu...

"1478 ÇOCUĞU SEVİNDİRDİK"

Suriye idlib'de gerçekleştirdiğimiz bayramlık dağıtımlarıyla 1478 çocuğumuzu birlikte sevindirdik. El ele verdiğimiz bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Hep beraber yüz binlerce ihtiyaç sahibinin gülüşü olduk. Birlik ve beraberlikle, huzurla geçireceğimiz bir bayram olsun. Hayırlı Bayramlar."