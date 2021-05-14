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Giriş Tarihi: 14.5.2021 10:28 Son Güncelleme: 14.5.2021 10:29

'ten anlamlı ziyaret! Ramazan Bayramı'nda da gönüllere taht kurdu...

Gamze Özçelik'ten anlamlı ziyaret! Gamze Özçelik Ramazan Bayramı'nda da gönüllere taht kurdu...

Kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğa veda eden , her hareketiyle gönüllere taht kurmayı başarıyor. Oyunculuğu bıraktıktan sonra maneviyata yönelen ve "Umuda Koşanlar Derneği" ile ihtiyaç sahiplerine el uzatan , yaptığı sayısız iyilikle yediden yetmişe herkesin takdirini kazanıyor. Özçelik, son yaptığı paylaşım ile yine dikkatleri üzerine çekti. Ünlü ismin yayınladığı görenleri duygulandırdı.

Oyunculuğu bıraktıktan sonra kendisini yardım işlerine adayan Gamze Özçelik, "Umuda Koşanlar" isimli bir dernek kurdu. Özçelik bu dernekle birlikte yoksul ülkelere giderek, birçok kişiye yardım etti.

Yüzünü güldürdüğü çocukların resimlerini sosyal medyadan paylaşan Özçelik'in bayram mesajı okuyanlara duygusal anlar yaşattı.

"GÜLÜMSEDEN DURAMIYORUZ"

Gamze Özçelik yaptığı paylaşımın altına şu notu düştü;

"Bu Ramazan ayında Uganda dahil 16 ülkeye Ramazan'ın bereketini ulaştırmak için aralıksız çalıştık. Tanzanya'da gerçekleştirmeye başladığımız bayramlık dağıtımı görsellerimize bakınca gülümsemeden duramıyoruz.

"1478 ÇOCUĞU SEVİNDİRDİK"

Suriye idlib'de gerçekleştirdiğimiz bayramlık dağıtımlarıyla 1478 çocuğumuzu birlikte sevindirdik. El ele verdiğimiz bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Hep beraber yüz binlerce ihtiyaç sahibinin gülüşü olduk. Birlik ve beraberlikle, huzurla geçireceğimiz bir bayram olsun. Hayırlı Bayramlar."

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Gamze Özçelik'ten anlamlı ziyaret! Gamze Özçelik Ramazan Bayramı'nda da gönüllere taht kurdu...
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