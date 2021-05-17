Haberler Günaydın Haberleri Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz eşiyle boşandı! Çocukların velayeti annede kaldı
Giriş Tarihi: 17.5.2021 18:09 Son Güncelleme: 17.5.2021 18:31

Ünlü oyuncu eşiyle boşandı! Çocukların velayeti annede kaldı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz eşiyle boşandı! Çocukların velayeti annede kaldı

Ünlü ile eşi arasındaki çekişmeli boşanma davası sonuçlandı. Mahkeme, tarafları eşit kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi. Tarafların maddi ve manevi tazminat talepleri reddedilirken çocukların velayeti anne Şaşmaz’da kaldı. Mahkeme 2 çocuğa da baba tarafından ayda toplam 16 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.

Oyuncu Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz 2019 yılında birbirlerine karşılıklı boşanma davası açmıştı. Dava dilekçesinde Necati Şaşmaz 10 milyon lira tazminat ve çocukların velayetini isterken, Nagehan Şaşmaz psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet gördüğünü öne sürerek 20 milyon lira tazminat ile kendisi ve 2 oğlu için toplam 60 bin lira aylık nafaka talebinde bulunmuştu.

Ayrıca boşanma aşamasında olduğu eşi Nagehan Şaşmaz'ın konuşmalarını habersiz olarak 11 defa telefona kaydettiği iddiasıyla asliye ceza mahkemesinde yargılanan Necati Şaşmaz, üzerine atılı tüm suçlamalardan beraat etmişti.

DAVADA KARAR ÇIKTI

İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraflar katılmazken davacı ve karşı davalı avukatları yer aldı. Davayı karara bağlayan mahkeme, tarafların boşanmasına karar verdi.

ÇOCUKLAR ANNEYE VERİLDİ

Tarafların müşterek çocuklarının velayetinin anneye verilmesine karar veren mahkeme, çocukların ebeveynlerin ortak kararı olmadığı sürece herhangi bir ebeveyn tarafından yurt dışına çıkarılmamasına hükmetti.

TARAFLAR EŞİT KUSURLU BULUNDU

Mahkeme tarafların eşit kusurlu olduğuna kanaat getirerek tarafların maddi-manevi tazminat taleplerini reddetti. Mahkeme, tarafların dosyaya yansıyan ekonomik ve sosyal durumlarını dikkate alarak davalı-karşı davacı Nagehan Şaşmaz'ın yoksulluk nafakası talebinin reddine karar verdi.

ÇOCUKLAR İÇİN TOPLAMDA 16 BİN LİRA ÖDENECEK

Mahkeme, çocuklarından iki çocuğa 7 bin ve 9 bin lira olmak üzere ayda toplamda 16 bin lira ödenmesine karar verdi. Aynı zamanda Necati Şaşmaz'ın müşterek çocukların iddiaları doğrultusunda tarikat merkezlerine götürülmemesi hususunda bir karar verilmesine yönelik taleplerin yargılamanın esasına yönelik olmaması nedeniyle reddine karar verdi.

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Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz eşiyle boşandı! Çocukların velayeti annede kaldı
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