Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz eşiyle boşandı! Çocukların velayeti annede kaldı

Oyuncu Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz 2019 yılında birbirlerine karşılıklı boşanma davası açmıştı. Dava dilekçesinde Necati Şaşmaz 10 milyon lira tazminat ve çocukların velayetini isterken, Nagehan Şaşmaz psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet gördüğünü öne sürerek 20 milyon lira tazminat ile kendisi ve 2 oğlu için toplam 60 bin lira aylık nafaka talebinde bulunmuştu.
Ayrıca boşanma aşamasında olduğu eşi Nagehan Şaşmaz'ın konuşmalarını habersiz olarak 11 defa telefona kaydettiği iddiasıyla asliye ceza mahkemesinde yargılanan Necati Şaşmaz, üzerine atılı tüm suçlamalardan beraat etmişti.
DAVADA KARAR ÇIKTI
İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraflar katılmazken davacı ve karşı davalı avukatları yer aldı. Davayı karara bağlayan mahkeme, tarafların boşanmasına karar verdi.
ÇOCUKLAR ANNEYE VERİLDİ
Tarafların müşterek çocuklarının velayetinin anneye verilmesine karar veren mahkeme, çocukların ebeveynlerin ortak kararı olmadığı sürece herhangi bir ebeveyn tarafından yurt dışına çıkarılmamasına hükmetti.
TARAFLAR EŞİT KUSURLU BULUNDU
Mahkeme tarafların eşit kusurlu olduğuna kanaat getirerek tarafların maddi-manevi tazminat taleplerini reddetti. Mahkeme, tarafların dosyaya yansıyan ekonomik ve sosyal durumlarını dikkate alarak davalı-karşı davacı Nagehan Şaşmaz'ın yoksulluk nafakası talebinin reddine karar verdi.
ÇOCUKLAR İÇİN TOPLAMDA 16 BİN LİRA ÖDENECEK
Mahkeme, çocuklarından iki çocuğa 7 bin ve 9 bin lira olmak üzere ayda toplamda 16 bin lira ödenmesine karar verdi. Aynı zamanda Necati Şaşmaz'ın müşterek çocukların iddiaları doğrultusunda tarikat merkezlerine götürülmemesi hususunda bir karar verilmesine yönelik taleplerin yargılamanın esasına yönelik olmaması nedeniyle reddine karar verdi.