9 yıllık evlilik bitti

2012'DE evlenen ve iki çocukları olan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz boşandı. Oyuncu, iki yıl önce eşine 10 milyon TL tazminat ile iki çocuğunun velayetini isteyerek boşanma davası açmıştı. Necati Şaşmaz'dan psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet gördüğünü ileri süren Nagehan Şaşmaz da karşı dava açmıştı.Nagehan Hanım, 20 milyon TL tazminat ve 60 bin TL aylık nafaka talebinde bulunmuştu. İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada çocukların velayetinin anneye verilmesine karar verildi. Mahkeme tarafların istediği maddi ve manevi tazminat taleplerini eşit kusurlu bulduğu gerekçesiyle reddetti. Şaşmaz'ın iki çocuğu için ayda 16 bin TL nafaka ödemesine hükmetti.