Burak Kut yıllar sonra itiraf etti! Ünlü şarkıcıdan çok konuşulacak sözler…

"KİMSE 'PARAYI KAYBETTİN' DİYE HESAP SORAMAZ"

"Herkes senden bir şey koparmak işitiyordu. Paramparça edilmek isteniyorsun. Sevginin bir sınırı vardır ama herkes bir şeyler almak istiyordu. İbret hikayesi olabilir ama ibreti nasıl alıyoruz? 'Gördün mü Burak parayı buldu, havaya girdi' dersen, o değil..."

"Bugüne bakınca ben de 'iyi ki yaşadım' diyorum. Kariyer hatalarım olmuştur ama kimse 'niye paranı kaybettin?' diye hesap soramaz. Şöhret yönetimi gerçekten zordu."