‘Bozkır Arslanı Celaleddin' ilk bölümüyle ekranlara geldi! Cesareti ile göz dolduran Şehzade Celalleddin vahşi aslanı böyle avladı!

ATV'nin merakla beklenen yepyeni dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin', ilk bölümüyle bugün ekranlara geldi. Dizinin heyecanla takip edilen ilk bölümü, Şehzade Celaleddin'in nefes kesen aslan avı sahnesiyle açıldı.
ÖLÜMCÜL OYUN OYNADI
Şehzade Celaleddin, uzun süredir peşinde olduğu aslanı avlayabilmek için zekice bir tuzak kurmuştu. Aslanın karşısına silahsız çıkan ve elinde tuttuğu kanlı et parçası sayesinde peşine takılmasını sağlayan Celaleddin, aslanla ölümcül bir oyun oynadı.
ASLANI TUZAĞA ÇEKTİ
Labirent gibi dizilmiş kayalıkların arasında vahşi aslanla adeta köşe kapmaca oynayan Celaleddin, nefes kesen kovalamacanın ardından aslanı kurduğu tuzağa çekmeyi başardı.
'Bozkır Arslanı Celaleddin' 1. Bölüm... Cesareti ile göz dolduran Şehzade Celalleddin vahşi aslanı böyle avladı! | Video
"NE ZAMANDIR PEŞİNDEYDİK BUGÜNE KISMETMİŞ"
Hazırladığı kafesin kapısındaki ipi keserek aslanı hapseden Celaleddin, hayatını ortaya koyduğu avdan alnının akıyla çıkmış oldu ve "Ne zamandır peşindeydik. Bugüne kısmetmiş" dedi.
"BOZKIRIN TÜM AVCILARI HASETTEN KUDURACAKTIR"
Celaleddin'e avda eşlik eden Ötkır ve Timur Melik, şehzadeyi cesaretinden ötürü kutlarken, Timur Melik "Bozkırın tüm avcıları hasetten kuduracaktır" dedi. Bu sırada gelen Kılıç önce şehzadeyi tebrik etti ardından sultanın onu ve Timur Melik'i saraya çağırdığını iletti.
500 KİŞİLİK EKİP
Kamera arkasında yaklaşık 500 kişilik bir ekibin çalıştığı 'Bozkır Arslanı Celaleddin' dizisinin dijital efektleri Türkiye, İngiltere, Hindistan ve Malezya'dan 200 kişilik bir ekip tarafından hazırlandı. Özel efektleriyle uluslar arası alanda büyük ses getirecek projenin ilk tanıtımında da yer alan ve büyük ilgi gören aslan avı sahnesinin animasyonları beş ayda tamamlandı.
SOSYAL MEDYADA EN ÇOK KONUŞULANLAR ARASINDA YER ALDI
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.