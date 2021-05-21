‘Bozkır Arslanı Celaleddin' ilk bölümüyle ekranlara geldi! Cesareti ile göz dolduran Şehzade Celalleddin vahşi aslanı böyle avladı!

500 KİŞİLİK EKİP

Kamera arkasında yaklaşık 500 kişilik bir ekibin çalıştığı 'Bozkır Arslanı Celaleddin' dizisinin dijital efektleri Türkiye, İngiltere, Hindistan ve Malezya'dan 200 kişilik bir ekip tarafından hazırlandı. Özel efektleriyle uluslar arası alanda büyük ses getirecek projenin ilk tanıtımında da yer alan ve büyük ilgi gören aslan avı sahnesinin animasyonları beş ayda tamamlandı.

SOSYAL MEDYADA EN ÇOK KONUŞULANLAR ARASINDA YER ALDI



Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.