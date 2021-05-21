İzzet Yıldızhan’ın kızının annesi eski sevgilisi ile mahkemelik olmuştu... Nafaka davasında flaş gelişme!

İzzet Yıldızhan, kızının annesi ve eski sevgilisi Gizem Şehnaz İzgi tarafından mahkemeye verilmişti. Gizem Şehnaz İzgi, Yıldızhan'ın aylık 1785 lira nafaka ödediğini belirterek bu miktarın 10 bin liraya çıkarılmasını talep etti. İzzet Yıldızhan'ın evlilik dışı ilişki yaşadığı ve 15 yaşındaki kızı S.Y.'nin annesi Gizem Şehnaz İzgi ünlü türkücünün kızıyla yeteri kadar ilgilenmediği gerekçesiyle nafakanın arttırılması için dava açmıştı.