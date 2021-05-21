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Giriş Tarihi: 21.5.2021 11:18 Son Güncelleme: 21.5.2021 11:30

ile evleniyor! Murat Gezer düğüne günler kala nişanlısı 'ı uçak kazasında kaybetmişti...

Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı evleniyor! Murat Gezer düğüne günler kala nişanlısı Mina Başaran'ı uçak kazasında kaybetmişti...

İş insanı , 2018'deki düğünden bir ay önce nişanlısı 'ı Dubai'deki bekarlığa veda partisi dönüşü meydana gelen uçak kazasında kaybetmişti. 'ın 2,5 yıldan fazla yasını tutan Murat Gezer, sonunda aşk orucunu bozdu. Gönlünü Hakan-Banu Çarmıklı’nın kızları 'ya kaptıran Gezer, flaş bir karar aldı. Murat Gezer, Nazlı Çarmıklı ile evleniyor...

Düğünlerinden 34 gün önce nişanlısı Mina Başaran'ı Dubai'deki bekarlığa veda partisi dönüşü meydana gelen uçak kazasında kaybeden Murat Gezer, geçen ay nişanlamıştı.

Mina Başaran'ın 2.5 yıldan fazla yasını tutan Gezer, Hakan-Banu Çarmıklı'nın kızları Nazlı Çarmıklı ile evlenme kararı aldı.

Vefatıyla tüm Türkiye'yi derinden sarsan Mina Başaran'ın eski nişanlısı Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı 4 Haziran'da evlenecek.

Yalıda gerçekleşeceği öğrenilen nikah törenine pandemi kuralları nedeniyle sınırlı sayıda davetli katılacak.

Nazlı Çarmıklı, nikaha sayılı günler kala müstakbel kayınvalidesi Sehver Gezer ile mutluluk pozu vermeyi de ihmal etmedi.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İş insanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaranve arkadaşlarını Dubai'den İstanbul'a getiren jet, 11 Mart 2018'de İran'da düşmüştü.

Kazada 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetmişti.

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Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı evleniyor! Murat Gezer düğüne günler kala nişanlısı Mina Başaran'ı uçak kazasında kaybetmişti...
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