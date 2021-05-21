Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı evleniyor! Murat Gezer düğüne günler kala nişanlısı Mina Başaran'ı uçak kazasında kaybetmişti...

Düğünlerinden 34 gün önce nişanlısı Mina Başaran'ı Dubai'deki bekarlığa veda partisi dönüşü meydana gelen uçak kazasında kaybeden Murat Gezer, geçen ay nişanlamıştı.
Mina Başaran'ın 2.5 yıldan fazla yasını tutan Gezer, Hakan-Banu Çarmıklı'nın kızları Nazlı Çarmıklı ile evlenme kararı aldı.
Vefatıyla tüm Türkiye'yi derinden sarsan Mina Başaran'ın eski nişanlısı Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı 4 Haziran'da evlenecek.
Yalıda gerçekleşeceği öğrenilen nikah törenine pandemi kuralları nedeniyle sınırlı sayıda davetli katılacak.
Nazlı Çarmıklı, nikaha sayılı günler kala müstakbel kayınvalidesi Sehver Gezer ile mutluluk pozu vermeyi de ihmal etmedi.
11 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
İş insanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaranve arkadaşlarını Dubai'den İstanbul'a getiren jet, 11 Mart 2018'de İran'da düşmüştü.