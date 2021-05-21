Zor günleri geride bırakan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in yeni aşkı bu fotoğrafla resmiyet kazandı!

Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim 2018'de evinin banyosunda düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.

KÖTÜ GÜNLERİ GERİDE BIRAKTI

Erbil, artık kötü günleri geride bıraktı. Daha önce aşkı aradığını ve bir adayın da olduğunu söyleyen Erbil'in yeni sevgilisi ortaya çıktı.