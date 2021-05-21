Zor günleri geride bırakan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in yeni aşkı bu fotoğrafla resmiyet kazandı!

Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim 2018'de evinin banyosunda düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.
KÖTÜ GÜNLERİ GERİDE BIRAKTI
Erbil, artık kötü günleri geride bıraktı. Daha önce aşkı aradığını ve bir adayın da olduğunu söyleyen Erbil'in yeni sevgilisi ortaya çıktı.
AŞKI RESMİYET KAZANDI
Ünlü şovmenin İzmirli iş kadını Funda Aksu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bugün bu iddaları Mehmet Ali Erbil'in bir hareketi resmiyet kazanmasına neden oldu.
PROFİL FOTOĞRAFINI DEĞİŞTİRDİ
Mehmet Ali Erbil, profil fotoğrafına kolaj bir fotoğraf koyarak genç sevgilisini açıkladı.