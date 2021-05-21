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Giriş Tarihi: 21.5.2021 21:42 Son Güncelleme: 21.5.2021 22:26

Zor günleri geride bırakan ünlü şovmen ’in yeni aşkı bu fotoğrafla resmiyet kazandı!

Zor günleri geride bırakan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in yeni aşkı bu fotoğrafla resmiyet kazandı!

Ünlü şovmen , geçtiğimiz yıllarda evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılmış ve sonrasında yıllardır mücadele ettiği hastalığı nüksedince aylarca hastanede yatmıştı. Zor günleri geride bırakan ünlü şovmen Erbil, şimdilerde yeni bir aşka yelken açtı. Mehmet Ali Erbil’in bugün yaptığı bir hareket iddiaları geride bıraktı ve aşk resmiyet kazandı.

Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim 2018'de evinin banyosunda düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.

KÖTÜ GÜNLERİ GERİDE BIRAKTI

Erbil, artık kötü günleri geride bıraktı. Daha önce aşkı aradığını ve bir adayın da olduğunu söyleyen Erbil'in yeni sevgilisi ortaya çıktı.

AŞKI RESMİYET KAZANDI

Ünlü şovmenin İzmirli iş kadını Funda Aksu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bugün bu iddaları Mehmet Ali Erbil'in bir hareketi resmiyet kazanmasına neden oldu.

PROFİL FOTOĞRAFINI DEĞİŞTİRDİ

Mehmet Ali Erbil, profil fotoğrafına kolaj bir fotoğraf koyarak genç sevgilisini açıkladı.

ERBİL'İN YENİ AŞKI AKSU BÖYLECE RESMİYET KAZANDI

Ünlü şovmen, aradığı aşkı İzmirli iş insanı Funda Aksu'da buldu.

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Zor günleri geride bırakan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in yeni aşkı bu fotoğrafla resmiyet kazandı!
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