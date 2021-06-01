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Giriş Tarihi: 1.6.2021 12:04 Son Güncelleme: 1.6.2021 12:14

ve eşi ’e mahkemeden şok!

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Sibel Turnagöl ve eşi Mehmet Çelik’e mahkemeden şok!

Ünlü oyuncu ve eşi ’in sahibi olduğu ’de eski çalışanın hesabına gönderilen bin lira dava konusu oldu. Mehmet Çelik, paranın zimmete geçirilmek istendiğini ileri sürerken, paranın hesabına yanlışlıkla geldiğini düşünen çalışan parayı iade etti.

Çiftkurtlar Otomotiv'in sahipleri Mehmet Çelik ve Sibel Turnagöl geçtiğimiz günlerde savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şirkette Sercan K. muhasebe ve Niyazi N. finans sorumlusu olarak çalışıyordu. Sercan K. Bir süre sonra şirketten çıkarıldı. İşten çıktıktan kısa bir süre sonra şirket hesabından kendisine bin lira para yatırıldığını fark etti. İddiaya göre finans sorumlusu tarafından müşterilerinden birine iade edilmesi gereken bin lira Sercan'ın hesabına yatırılmıştı. Genç adam parayı iade etti. Şirket ise paranın Sercan ve Niyazi'nin iş birliği içerisinde parayı zimmetine geçirdiğini ileri sürdü.

İADE EDİLEN PARAYI ŞİKAYET ETTİ

Savcılıkça başlatılan soruşturmada ifadesi alınan Sercan K., parayı iade ettiğini, işten çıkarıldığı için İşe Dönüş davası açtığını, şirkete ihtarname çektikten sonra kurumun kendisine iftira attığını ileri sürdü. Şirket yöneticisi ünlü oyuncu Sibel Turnagöl'ün ise durumu şirketten öğrendiğini, söz konusu olayı bilmediğini ifade etti. Savcılık soruşturma sonunda dosyayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. Karada, işten ayrıldıktan sonra banka hesabına gelen parayı iade eden Sercan'ın suç işlemiş olmasının mümkün olmadığı anlatıldı.

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Sibel Turnagöl ve eşi Mehmet Çelik’e mahkemeden şok!
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