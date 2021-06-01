Sibel Turnagöl ve eşi Mehmet Çelik’e mahkemeden şok!

Çiftkurtlar Otomotiv'in sahipleri Mehmet Çelik ve Sibel Turnagöl geçtiğimiz günlerde savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şirkette Sercan K. muhasebe ve Niyazi N. finans sorumlusu olarak çalışıyordu. Sercan K. Bir süre sonra şirketten çıkarıldı. İşten çıktıktan kısa bir süre sonra şirket hesabından kendisine bin lira para yatırıldığını fark etti. İddiaya göre finans sorumlusu tarafından müşterilerinden birine iade edilmesi gereken bin lira Sercan'ın hesabına yatırılmıştı. Genç adam parayı iade etti. Şirket ise paranın Sercan ve Niyazi'nin iş birliği içerisinde parayı zimmetine geçirdiğini ileri sürdü.