Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin kızları dünyaya geldi!

Ünlü oyuncu ve manken Tolgahan Sayışman, 2008'de Miss Globe Kainat Güzeli seçilen Almeda Abazi ile 2017 yılında Los Angeles'ta evlendi.

ÜNLÜ ÇİFTTEN SEVİNDİRİCİ HABER GELDİ!

2019 yılında da Efehan isimli oğullarını kucaklarına alan ünlü çiftten yeni ve bir o kadar da sevindirici haber geldi.