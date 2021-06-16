Güzel oyuncu Gizem Karaca güneşlenmeye gider gibi fasulye toplamaya gitti

Güzel Köylü, Eve Düşen Yıldırım gibi yapımlarda rol alan Gizem Karaca hem oyunculuk hem de mankenlik kulvarında yoluna devam eden isimlerin başında geliyor.

Güzel oyuncu Gizem Karaca, sık sık Instagram hesabından paylaşımlar yapıyor.

3 milyona yakın takipçisi bulunan güzel oyuncu, Kemal Ekmekçi'yle evlendikten sonra İzmir'e yerleşti. Gizem Karaca, son Instagram gönderisinde fasulye topladığı ve pişirdiği anları hayranlarıyla paylaşıyor.

4 farklı kısa videoda ilk olarak "Güneşlenmeye gidiyorum gibi görünüyor dimi?" diye soran oyuncunun sonraki videolarda aslında bahçeye çıktığı görünüyor.