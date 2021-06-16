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Giriş Tarihi: 16.6.2021 14:19 Son Güncelleme: 16.6.2021 14:19

Güzel oyuncu güneşlenmeye gider gibi fasulye toplamaya gitti

Güzel oyuncu Gizem Karaca güneşlenmeye gider gibi fasulye toplamaya gitti

Ünlü oyuncu , 'yle evlendikten sonra 'e yerleşti. , gibi yapımlarda rol alan Gizem Karaca hem oyunculuk hem de mankenlik kulvarında yoluna devam eden isimlerin başında geliyor. hesabını aktif tutan Gizem Karaca, son paylaşımlarında taze fasulye topladığı anları paylaştı.

, gibi yapımlarda rol alan hem oyunculuk hem de mankenlik kulvarında yoluna devam eden isimlerin başında geliyor.

Güzel oyuncu Gizem Karaca, sık sık hesabından paylaşımlar yapıyor.

3 milyona yakın takipçisi bulunan güzel oyuncu, 'yle evlendikten sonra 'e yerleşti. Gizem Karaca, son Instagram gönderisinde fasulye topladığı ve pişirdiği anları hayranlarıyla paylaşıyor.

4 farklı kısa videoda ilk olarak "Güneşlenmeye gidiyorum gibi görünüyor dimi?" diye soran oyuncunun sonraki videolarda aslında bahçeye çıktığı görünüyor.

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Güzel oyuncu Gizem Karaca güneşlenmeye gider gibi fasulye toplamaya gitti
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