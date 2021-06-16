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Giriş Tarihi: 16.6.2021 23:48 Son Güncelleme: 17.6.2021 00:42

, uç beylerini Bizans’la büyük savaşa böyle hazırladı!

Osman Bey, uç beylerini Bizans’la büyük savaşa böyle hazırladı!

ATV'nin fenomen ve en çok izlenen dizilerinden '', bu hafta 63'üncü bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Aksiyon ve heyecan dolu bölümüyle izleyicileri kendisine hayran bırakan 'Kuruluş Osman', yine bu hafta yayınlanan bölümüyle doludizgindi. 63'üncü bölümde ’da görüştüğü Selçuklu Sultanı’nın desteğini arkasına alan , obaya döndükten sonra uç bölgesinin Türk beylerini bir araya toplayarak Bizans’la yapılacak büyük savaşa hazırlanmalarını istedi. İşte geceye damga vuran o sahne...

Başrolünü 'in üstlendiği ATV'nin en çok izlenen reyting rekortmeni dizilerinden '', bu hafta 63'üncü bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı.

BİZANS'LA SAVAŞA HAZIRLANMALARINI İSTEDİ

'Kuruluş Osman', heyecanla takip edilen 63'üncü bölümünde, 'da görüştüğü Selçuklu Sultanı'nın desteğini arkasına alan , obaya döndükten sonra uç bölgesinin Türk beylerini bir araya toplayarak Bizans'la yapılacak büyük savaşa hazırlanmalarını istedi.

GÖRÜŞMEYİ ANLATTI

Kayı obası beyleri ile birlikte uç bölgesinin Türkmen obalarının katıldığı toplantıda konuşan Osman Bey, Konya'da Selçuklu Sultanı ile yaptığı görüşmeyi anlattı: "Emir ta 'den gelince… Cümle tekfurlar birlik olunca… karar verdi. Bu hazırlıkları kendisine karşı yapılmış gibi kabul etti. Ordusuyla birlikte bizzat gelecek."

Selçuklu Sultanı Mesud'un desteği beyleri sevince boğarken, Osman Bey sözlerine şöyle devam etti: "Sultanın sizden beklediği de bu cenkte bizimle birlikte olmanızdır." Başta olmak üzere tüm Türkmen beyleri Osman Bey'e desteğini açıkladı. Osman Bey bu desteğe karşılık "Türkmen beyleri gazaya aşıktır. Pusatların kalkanlara vurduğunu duyunca kimse onları çadırlarında tutamaz" dedi.

'Kuruluş Osman' 63. bölüm... Osman Bey, uç beylerini bir araya topladı | Video

"KURDUKLARI OYUNU ÖĞRENİRİZ"

'in Nikola'nın savunma hattı planı ve Dukas'ın ordusunun gelişiyle ilgili verdiği malumatın ardından Osman Bey planını açıkladı: "İki hafta hazırlıklarımızı tamam etmek için için yeter. Kuracakları savunma hattının karşısına yerleşeceksiniz. Düşmanı sürekli takip edip malumat toplayacaksınız. Gece çökünce hattın karşı tarafına iş bilir gaziler gönderip dil getiresiniz. Bunları konuşturursak kurdukları oyunu öğreniriz."

"ZAFER İNANANLARINDIR"

Beylere görevlerini tek tek anlatan Osman Bey, ardından beyleri büyük savaşa karşı uyardı: "Beylerim! Gazilerim! Vakit yaklaşır, düşman toplaşır, gelmekte olan, bu uçlarda verilen cenglerin en büyüğüdür. Gazi atalarımızın gözleri üzerimizdedir. İznik'i Türke açan ulu sultan, gaziler atası, 'ın bu hançeri size asırlara varan davamızı hatırlatsın. Bize bu uçları emanet eden büyük cengaverlerin hatırası için! Zafer inananlarındır!"

Yapımcılığını 'ın; genel yönetmenliğini 'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 63'üncü bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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Osman Bey, uç beylerini Bizans’la büyük savaşa böyle hazırladı!
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