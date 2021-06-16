Osman Bey, uç beylerini Bizans’la büyük savaşa böyle hazırladı!

"ZAFER İNANANLARINDIR"

Beylere görevlerini tek tek anlatan Osman Bey, ardından beyleri büyük savaşa karşı uyardı: "Beylerim! Gazilerim! Vakit yaklaşır, düşman toplaşır, gelmekte olan, bu uçlarda verilen cenglerin en büyüğüdür. Gazi atalarımızın gözleri üzerimizdedir. İznik'i Türke açan ulu sultan, gaziler atası, Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın bu hançeri size asırlara varan davamızı hatırlatsın. Bize bu uçları emanet eden büyük cengaverlerin hatırası için! Zafer inananlarındır!"

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 63'üncü bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.