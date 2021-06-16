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Giriş Tarihi: 16.6.2021

Sıkı pazarlık sonuç vermedi

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Sıkı pazarlık sonuç vermedi

Besteci ’in Hayat adlı eserini izinsiz kullandığı için yargılanan ’a, mahkeme “Uzlaşın” teklifinde bulundu. Bozyiğit’in 25 bin lira talebini çok bulan , 18 bin liraya el sıkıştı. Ancak Bağcan, tekrar indirim isteyip 10 bin lira teklif edince uzlaşma sağlanamadı

MADDİ VE MANEVİ HAK İHLALİ
, 'e ait Hayat isimli eseri izinsiz olarak çıkardığı albümünde ismiyle okudu. Eser sahibi Bozyiğit, şarkıya klip de çeken 'dan şikayetçi oldu. Bu gelişme üzerine Bağcan hakkında manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

YENİDEN YARGILANACAK
mahkeme suçun uzlaşmaya tabi olduğunu ifade ederek dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Bozyiğit 25 bin lira karşılığında uzlaşabileceğini ifade etti. Fiyatı fazla bulan Bağcan, 18 bin lira verebileceğini iletti. Teklif kabul edildi ama Bağcan, bu fiyatı da yüksek bulup 10 bin lira verebileceğini söyledi. Bozyiğit kabul etmedi. Sanatçı yeniden yargılanacak.
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Sıkı pazarlık sonuç vermedi
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