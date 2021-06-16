Sosyeteyi sarsan ölüm haberinde flaş gelişme! Fırat Özgöçer'in ölümü üzerindeki sır perdesi aralandı...

ÖLÜM SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI
Bodrum ve İstanbul'da turizm yatırımları olan iş insanı Fırat Özgöçer'in evinde ölü bulunması, sosyeteyi yasa boğmuştu. Evinde doğalgaz borusuna asılı halde bulunan Fırat Özgöçer'in ölümü üzerindeki sır perdesi aralandı Özgeçer'in, Cihangir'deki evinde canına kıydığı belirlendi.
ARKADAŞLARINA E-MAİL ATMIŞ
Doğalgaz borusuna kendisini asan iş insanının, olay öncesi arkadaşlarına e-mail atarak artık yaşamak istemediğini ve üzgün olduğunu belirttiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.