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Giriş Tarihi: 16.6.2021 08:32 Son Güncelleme: 16.6.2021 08:49

Sosyeteyi sarsan ölüm haberinde ! 'in ölümü üzerindeki sır perdesi aralandı...

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Sosyeteyi sarsan ölüm haberinde flaş gelişme! Fırat Özgöçer'in ölümü üzerindeki sır perdesi aralandı...

ve 'da turizm yatırımları olan iş insanı 'in evinde ölü bulunması, sevenlerini yasa boğmuştu. Sosyeteyi sarsan sonrası "Fırat Özgöçer mı etti, yoksa cinayete m kurban gitti" soruları ortaya atılmıştı. Sır ölüm ile ilgili yaşandı. Evinde doğalgaz borusuna asılı halde bulunan Fırat Özgöçer'in ölümü üzerindeki sır perdesi aralandı...

ÖLÜM SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

ve 'da turizm yatırımları olan iş insanı 'in evinde ölü bulunması, sosyeteyi yasa boğmuştu. Evinde doğalgaz borusuna asılı halde bulunan Fırat Özgöçer'in ölümü üzerindeki sır perdesi aralandı Özgeçer'in, 'deki evinde canına kıydığı belirlendi.

ARKADAŞLARINA E-MAİL ATMIŞ

Doğalgaz borusuna kendisini asan iş insanının, olay öncesi arkadaşlarına e-mail atarak artık yaşamak istemediğini ve üzgün olduğunu belirttiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Sosyeteyi sarsan ölüm haberinde flaş gelişme! Fırat Özgöçer'in ölümü üzerindeki sır perdesi aralandı...
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