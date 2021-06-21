Haberler Günaydın Haberleri Ünlü oyuncu Bade İşçil Büyükada'daki çöp yığınlarına isyan etti! Bade İşçil'in "Yolda yürünecek gibi değil" sözlerine destek yağdı!
Giriş Tarihi: 21.6.2021 14:29 Son Güncelleme: 21.6.2021 15:27

Ünlü oyuncu Bade İşçil 'daki çöp yığınlarına isyan etti! Bade İşçil'in "Yolda yürünecek gibi değil" sözlerine destek yağdı!

Ünlü oyuncu Bade İşçil Büyükada'daki çöp yığınlarına isyan etti! Bade İşçil'in Yolda yürünecek gibi değil sözlerine destek yağdı!

Bir süredir ekranlardan uzak duran başarılı oyuncu Bade İşçil, yaz günlerini 'da yaşayan annesinin yanında değerlendirmeye karar verdi. Ancak gittiği Büyükada'da çöp yığınlarıyla karşılaşan İşçil, çirkin görüntü karşısında şaşkına döndü. Çöplerin toplanmadığını görünce duruma sosyal medya hesabından tepki gösteren Bade İşçil, "Bu güzelliklere bu yakışmamış. Yolda yürünecek gibi değil" ifadelerini kullandı. Güzel oyuncunun haklı tepkisine hayranları da destek verdi.

Güzel oyuncu Bade İşçil, İstanbul 'da yaşayan annesi Kadriye Gündüz'ün yanına gitti. Her anını sosyal medya hesabından paylaşan 37 yaşındaki oyuncu, adanın her köşe başında çöplerin biriktiğini ve toplanmadığını görünce isyan etti.

'BURADA BUGÜN GREV Mİ VAR?'

Biriken çöplerin fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan İşçil, "Ama bu güzelliklere bu görüntüler yakışmamış. Yazık, 'Burada bugün grev mi var?' dedim ama insanlar, 'Yok belediyede çöp toplayacak adam yokmuş, ondan' diyor. Belli bu sene denize girilmeyecek adalarda, ama yolda da yürünecek gibi değil" açıklamasında bulundu.

Çevreye duyarlılığıyla bilinen ünlü oyuncu paylaşımına, Başkanı 'nu da etiketledi.

ADA SAKİNLERİ DE TEPKİLİ

Bade İşçil'in bu mesajına Ada'da yaşayan birçok vatandaş da sosyal medyadan, "Belediye hiçbir hizmet sunmuyor. Geçen seneden beri her yer çöp kokuyor. Güzelim adalarda resmen rezalet yaşanıyor" diyerek tepki gösterdi.

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Ünlü oyuncu Bade İşçil Büyükada'daki çöp yığınlarına isyan etti! Bade İşçil'in "Yolda yürünecek gibi değil" sözlerine destek yağdı!
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